जब 19 साल से शादीशुदा इस एक्ट्रेस को दिल दे बैठा था अभिनेता, फिर चंद वर्षों में हो गया ब्रेकअप, जानिए कौन हैं वो
Arjun Kapoor and Malaika Arora Love Story: मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की लव स्टोरी ने सभी का ध्यान खींच लिया था. हालांकि 6 साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था. चलिए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी.
19 साल की शादी के बाद हुआ तलाक
मलाइका अरोड़ा ने मॉडलिंग और टेलीविजन में अपन करियर की शुरुआत की थी. बाद में साल उन्होंने 1998 में अरबाज खान से शादी की, इस शादी ने उन्हें सार्वजनिक ध्यान दिलाया, एक बेटा हुआ और लगभग दो दशक साथ बिताए. 19 साली की शादी बाद दोनों का तलाक हो गया.
अर्जुन कपूर से हुई मुलाकात
तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा की मुलाकात 11 साल छोटे अभिनेता अर्जुन कपूर से हुई. अर्जुन कपूर सलमान खान की बहन अर्पिता खान के साथ रिलेशनशिप में थे और अक्सर खान परिवार के घर आते-जाते रहते थे. वहीं उनकी पहली मुलाकात मलाइका से हुई, जो उस समय सलमान खान के भाई अरबाज खान की पत्नी थीं.
2018 से करने लगे डेट
इसके बाद धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई. और उनका रिश्ता अफेयर में बदल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 के आसपास से सार्वजनिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में साफ तौर पर दोनों दिखाई देने लगे.
वायरल होने लगीं तस्वीरें
2018 में, इस रोमांटिक जोड़ी ने पहली बार लैक्मे फैशन वीक में दर्शकों के बीच एक साथ बैठकर अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी. उनके डेटिंग की अफवाहें तब और बढ़ गईं जब इस कपल को लंच और डिनर के लिए एक साथ देखा गया.
एक तस्वीर ने खींचा ध्यान
26 जून 2019 को अर्जुन कपूर के 34वें जन्मदिन पर, मलाइका ने अर्जुन के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे एक बीच रिज़ॉर्ट पर एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे. यह तस्वीर पानीपत में कपल की छुट्टियों के दौरान ली गई थी, जहां वे अर्जुन का जन्मदिन मना रहे थे. मलाइका ने अपने रिश्ते को 'इंस्टा-ऑफिशियल' बनाकर इस मौके को और भी खास बना दिया.
हुआ ब्रेकअप
2021 के आखिर से अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगी थीं. इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों साल के अंत में शादी की योजना बना रहे हैं. हालांकि, बाद में यह दावा सच साबित नहीं हुआ और दोनों अलग हो गए. साल 2024 में, दोनों पक्षों ने अपने अलगाव को स्वीकार कर लिया.