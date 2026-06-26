जब 19 साल से शादीशुदा इस एक्ट्रेस को दिल दे बैठा था अभिनेता, फिर चंद वर्षों में हो गया ब्रेकअप, जानिए कौन हैं वो

एक तस्वीर ने खींचा ध्यान

26 जून 2019 को अर्जुन कपूर के 34वें जन्मदिन पर, मलाइका ने अर्जुन के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे एक बीच रिज़ॉर्ट पर एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे. यह तस्वीर पानीपत में कपल की छुट्टियों के दौरान ली गई थी, जहां वे अर्जुन का जन्मदिन मना रहे थे. मलाइका ने अपने रिश्ते को 'इंस्टा-ऑफिशियल' बनाकर इस मौके को और भी खास बना दिया.