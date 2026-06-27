‘इशकजादे’ से लेकर ‘हॉफ गर्लफ्रेंड’ तक, इन फिल्मों में अर्जुन कपूर ने निभाई शानदार भूमिका; देखें लिस्ट

गुंडे

साल 2014 में ही अली अब्बास जफर के निर्देशन में फिल्म 'गुंडे' रिलीज होती है. इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान भी नजर आए थे. फिल्म में बाला (अर्जुन कपूर) नाम का एक अनाथ लड़का बिक्रम (रणवीर सिंह) को एक बाल शोषण करने वाले से बचाता है. और दोनों बांग्लादेश से भागकर कोलकाता आ जाते हैं. फिर बेघर और कंगाल होकर, दोनों चोरी का कोयला बेचकर अपना गुजारा शुरू करते हैं. आगे चलकर वे कोलकाता के मशहूर 'गुंडे' बन जाते हैं. इसके बाद दोनों को एक ही लड़की नंदिता (प्रियंका चोपड़ा) से प्यार हो जाता है. फिर कहानी में असली मोड़ आता है.