‘इशकजादे’ से लेकर ‘हॉफ गर्लफ्रेंड’ तक, इन फिल्मों में अर्जुन कपूर ने निभाई शानदार भूमिका; देखें लिस्ट
Arjun Kapoor Movies: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपने सिनेमाई करियर में कुछ ऐसी फिल्में की हैं, जिनमें उनके किरदार को सराहना मिली. चलिए एक नजर डालते हैं एक्टर की उन फिल्मों पर, जिसे दर्शकों ने किया पसंद.
इशकजादे
साल 2012 में अर्जुन कपूर ने फिल्म 'इशकजादे' से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की. इस फिल्म में अभिनेता ने परमा चौहान की भूमिका अदा की थी, जो राजनीतिक परिवार से आता है. वहीं, उनके अपोजिट परिणीति चोपड़ा नजर आई थीं. यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी.
2 स्टेट्स
अभिषेक बर्मन के निर्देशन में फिल्म '2 स्टेट्स' रिलीज हुई थी, जो चेतन भगत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी. फिल्म में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट अहम भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी में कृष और अनन्या को प्यार हो जाता है, जो IIT कॉलेज में पढ़ते हैं. फिर वह अपने पैरेंट्स को इस रिश्ते के बारे में बताते हैं और बाद में शादी की बाद भी कहते हैं.
गुंडे
साल 2014 में ही अली अब्बास जफर के निर्देशन में फिल्म 'गुंडे' रिलीज होती है. इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान भी नजर आए थे. फिल्म में बाला (अर्जुन कपूर) नाम का एक अनाथ लड़का बिक्रम (रणवीर सिंह) को एक बाल शोषण करने वाले से बचाता है. और दोनों बांग्लादेश से भागकर कोलकाता आ जाते हैं. फिर बेघर और कंगाल होकर, दोनों चोरी का कोयला बेचकर अपना गुजारा शुरू करते हैं. आगे चलकर वे कोलकाता के मशहूर 'गुंडे' बन जाते हैं. इसके बाद दोनों को एक ही लड़की नंदिता (प्रियंका चोपड़ा) से प्यार हो जाता है. फिर कहानी में असली मोड़ आता है.
की एंड का
अर्जुन कपूर और करीना कपूर खान अभिनीत यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी लोगों को पसंद आई थी.
हॉफ गर्लफ्रेंड
फिल्म 'हाफ गर्लफ्रेंड' में अर्जुन ने माधव नाम के किरदार को निभाया था, जो बिहार के एक छोटे से कस्बे का लड़का है. वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ जाता है. वहां पढ़ाई के दौरान उसे अपनी सहपाठी रिया (श्रद्धा कपूर) से प्यार हो जाता है, जो अंग्रेजी बोलने वाली एक आधुनिक लड़की है. रिया के लिए उनकी पृष्ठभूमि का अंतर कोई समस्या नहीं है, बल्कि प्रतिबद्धता से डरना उसके लिए बाधा बन जाता है । इस समस्या से निपटने के लिए वह माधव को अपनी 'हाफ गर्लफ्रेंड' बनने का प्रस्ताव देती है.