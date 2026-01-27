400 करोड़ की नेटवर्थ, चार्ज करता है 2 करोड़; फिर भी 2 व्हीलर पसंद करता है ये ग्लोबल स्टार
Arijit Singh: अच्छे प्लेबैक सिंगर सिर्फ़ अपनी आवाज से ही कहानी सुनाते है. वे गाने को परफेक्ट बनाने के लिए स्टूडियो में घंटों रिकॉर्डिंग करते है. इंडस्ट्री में ऐसे कई सिंगर हैं जो मशहूर होने के बाद भी कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ते है.
क्या आप जानते हैं? (Did you know?)
इस सिंगर ने कई बॉलीवुड फ़िल्मों में अपनी आवाज से दर्शकों को दीवाना बनाया है और सभी को अपनी सिंगिंग का फ़ैन बना दिया है। पूरी दुनिया इस सिंगर की दीवानी है. जहां यह सिंगर एक घंटे की परफॉर्मेंस के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करता है, वहीं असल ज़िंदगी में वह बहुत ही सादा जीवन जीता है. उन्हें अक्सर चप्पल पहने और बैग लिए देखा जाता है. क्या आप जानते हैं कि वह कौन है?
अरिजीत सिंह (Arijit Singh)
अरिजीत सिंह ने न सिर्फ़ हिंदी बल्कि कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से वे हिंदी और बंगाली में गाने रिकॉर्ड करते है. वह अपने अलग-अलग म्यूज़िकल जॉनर के लिए जाने जाते हैं और अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे सिंगर्स में से एक हैं, जिनके गाने लगभग हर फ़िल्म में सुने जा सकते है.
अरिजीत सिंह ने कब की शुरूआत? (When did Arijit Singh start his career?)
सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो फ़ेम गुरुकुल में हिस्सा लेकर की थी. सिंह ने 2011 में हिंदी सिनेमा में फ़िल्म मर्डर 2 के गाने 'फिर मोहब्बत' से डेब्यू किया, जिसे मिथुन ने कंपोज़ किया था, और इसमें साइम भट्ट और मोहम्मद इरफ़ान भी थे.
'दुआ' जैसे पॉपुलर गाने गाए (He sang popular songs like 'Dua'.)
यह गाना 2009 में रिकॉर्ड किया गया था. उसी साल उन्होंने एजेंट विनोद के 'राबता', 1920: एविल रिटर्न्स के 'उसका ही बनाना' और शंघाई के 'दुआ' जैसे पॉपुलर गाने गाए. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
चप्पल पहने घुमते (Walking around in slippers)
अरिजीत आज बहुत पॉपुलर हैं और एक गाने के लिए 1.5-2 करोड़ चार्ज करते है. हालांकि जब अरिजीत सिंह की लाइफस्टाइल की बात आती है, तो करोड़ों रुपये की संपत्ति होने के बावजूद, वह खुद को सेलिब्रेटी नहीं मानते और बहुत ही सादा जीवन जीते है. उनके पास कोई कार नहीं है. उन्हें अक्सर बस और ट्रेन से सफर करते, चप्पल पहने और बैग लिए देखा जाता है.
बाइक से ही अक्सर देखा (They are often seen on motorcycles)
सिंगर अरिजीत सिंह की नेट वर्थ 414 करोड़ है, और नवी मुंबई में उनका 8 करोड़ का घर है. उनके पास 3.4 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लग्ज़री कारों का कलेक्शन है, जिसमें रेंज रोवर और मर्सिडीज़ शामिल है. हालांकि वह अभी भी अक्सर दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते है. वह कोका-कोला और सैमसंग जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को भी रिप्रेजेंट करते है.