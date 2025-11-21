  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 22 November 2025: ग्रहों की चाल आज कई राशियों के जीवन में नई हलचल और अवसर लेकर आ रही है. कहीं उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं, तो कहीं संबंधों और निर्णयों में धैर्य की परीक्षा हो सकती है. आज जन्म लेने वाले नवजात मूल में होंगे. मेष राशि वालों को खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, कर्क को निवेश व रिश्तों में समझदारी दिखानी होगी. इस राशि वाले दांपत्य जीवन के तनावों को बातचीत से सुधारें. कुछ राशियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो कुछ को करियर में तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. जानिए, आज ग्रह आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं.


By: Shivi Bajpai | Published: November 21, 2025 2:30:35 PM IST

Follow us on
Google News
Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष

उन्नति का मार्ग स्वयं बनाना होगा. कॉन्फिडेंस को ऊंचा रखें और अपने लिए समाज में पहचान बनाएं. कौशल और व्यक्तित्व की खूब सराहना होगी. पदोन्नति या वेतन में वृद्धि के संकेत मजबूत हैं. बॉस का मार्गदर्शन नई जिम्मेदारियां दिलाएगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही न करें. विरोधियों से सतर्क रहें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अनुकूल अवसर मिलेंगे. जमीन-जायदाद से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. पैरों में दर्द या सूजन बढ़ सकती है, खासकर बुजुर्ग सावधान रहें.

vrisabh - Photo Gallery
2/12

वृष

अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा और परिवार के साथ बिताया समय खुशी को दोगुना करेगा. रिश्तों में आई खटास कम होने के संकेत हैं. आईटी व विज्ञापन क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रगति मिल सकती है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोग प्रयास जारी रखें, अवसर निकट हैं. परिवार के सदस्यों में तालमेल अच्छा रहेगा और छोटों के प्रति स्नेह बढ़ेगा. घूमने का छोटा प्लान भी दिन को खुशनुमा बना सकता है. किसी अपने के जन्मदिन को खास बनाना होगा, उनके लिए उपहार लाएं. थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए दिनचर्या और खानपान संतुलित रखें.

Gemini Weekly Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन

खुद को बेहतर बनाने और नए कौशल सीखने का समय रहेगा. सामाजिक कार्यों में योगदान देना पड़ सकता है. ऑफिस के काम योजना के अनुसार समय पर निपटाएं. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बढ़िया होगा. व्यापार हो या साझेदारी, समय आपके पक्ष में है, परिवार के युवा सदस्य भी कारोबार में भागीदारी बढ़ा सकते हैं. बड़े भाई को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में विवाह योग्य सदस्यों के लिए शुभ समाचार मिलेगा. शुगर के रोगियों को खास ध्यान रखना होगा, आज लंबी दूरी की यात्रा परेशान कर सकती है.

Cancer Weekly Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क

निवेश करते समय सोच-समझकर निर्णय लें. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें. सहकर्मी से अनावश्यक विवाद से बचें. अपनों के कठोर शब्द मन विचलित कर सकते हैं, लेकिन संयम और शांत स्वभाव दिन को बेहतर बनाए रहेगा. व्यापार में लाभ की संभावना मजबूत है और स्थिति आपके पक्ष में बनेगी. महिला तनाव से राहत मिल सकती है और मन हल्का महसूस करेगा. बीपी मरीजों को सतर्क रहना होगा, अचानक तबीयत बिगड़ने के योग हैं. खानपान और दिनचर्या में लापरवाही न करें.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह

किसी भी अहंकार से अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं. पुराने अटके कार्य पूरे होंगे और नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे. खुद को भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से संतुलित रखना आवश्यक होगा. मार्केटिंग और सेल्स क्षेत्र के लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. कर्मचारियों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं, इससे काम सरल होगा. कपड़ों और अनाज के कारोबार में लाभ मिलेगा. युवाओं के महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकते हैं. परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान मन को शांत रखेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. हार्ट के मरीजों को विशेष सावधानी रखने की सलाह है.

Virgo Weekly Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या

पर्सनालिटी और रहन-सहन को बेहतर बनाने का दिन है. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत मिल रहें हैं और घर के लिए उपयोगी वस्तुएं खरीद सकते हैं. आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा, प्रमोशन की बात चल सकती है. व्यापार में लाभ मिलेगा और नया कार्य शुरू करने के अवसर मिलेंगे. मशीनरी और हार्डवेयर से जुड़े व्यापारियों को लाभ होगा. खुदरा दुकानदार ग्राहकों की पसंद के अनुसार लचीलापन रखें. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, दवाओं में अचानक बदलाव न करें. परिवार में विवाद की संभावना है, इसलिए वरिष्ठों से बहस बिल्कुल न करें.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला

भविष्य के लिए निवेश करने का उपयुक्त समय है. अपनी आय और आवश्यकताओं का संतुलन समझकर निर्णय लें. टेलीकॉलिंग से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा होने पर लाभ मिलेगा. कार्यभार बढ़ सकता है, ऐसे में खुद को तैयार रखें. होम अप्लायंसेज के कारोबारियों को सावधानी बरतनी होगी, किसी छोटी गलती से नुकसान हो सकता है. माता-पिता बच्चों की संगत और आदतों पर ध्यान दें. मित्रों के साथ विवाद बढ़ सकता है, इसलिए वाणी में संयम रखें. आंख से जुड़ी चोट या जलन की आशंका है, इसलिए कार्य के दौरान सावधानी जरूरी है.

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय कर्म पर ध्यान दें. करियर के लिए दिन शुभ रहने वाला है, पुराने संपर्क नए मौके दिला सकते हैं. सरकारी कामकाज में ढिलाई भारी पड़ सकती है. पार्टनरशिप में बड़े फैसले लेने से बचें. युवाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना हिम्मत से करना होगा, जल्द ही हालात आपके अनुकूल बनेंगे. मित्रों और परिवार का सहयोग मिल सकता है, मानसिक रूप से तैयार रहें. मौसम के बदलते असर से स्वास्थ्य गिर सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. पुराने रोगियों को डॉक्टर से संपर्क रखते हुए दिनचर्या अपनानी होगी.

saggitarius horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु

विवाद से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा. बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें, अन्यथा उल्टा नुकसान हो सकता है. करियर में प्रगति का समय है और अपनी प्रतिभा के बल पर सम्मान मिलेगा. खाने-पीने का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा. विद्यार्थी समय को व्यर्थ न करें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है. युवाओं को करियर के प्रति गंभीर रहना चाहिए. परिवार में किसी शुभ कार्य या यात्रा की योजना मन को प्रसन्न रखेगी. सड़क पर चलते समय सावधान रहें, क्योंकि आज चोट लगने की आशंका है.

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर

मन को शांत और चिंतामुक्त रखकर काम करें. जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है. सरकारी कामकाज में सतर्कता आवश्यक है. ऑफिशियल ट्रैवल पर जाना पड़ सकता है, तैयार रहें. साझेदारी में व्यापार लाभ देगा, पर नियमों का ध्यान रखें. युवाओं को सफलता के लिए नियमित रूप से पूजा-पाठ और अनुशासन बनाए रखना चाहिए. लक्ष्य से भटकने वाले कामों से दूरी रखें. इस राशि के बच्चे और बुजुर्ग मौसम परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए देखभाल आवश्यक है. आर्थराइटिस मरीजों को फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ

परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह आपका महत्व बढ़ेगा. महत्वपूर्ण बैठकों में आपकी राय सुनी जाएगी. राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग सक्रियता दिखाएं. आपका प्रदर्शन वरिष्ठों को प्रभावित करेगा और जल्द प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं. मेडिकल से जुड़े व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा. युवाओं को कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं. दांपत्य जीवन में तनाव है तो बातचीत से स्थिति सुधारें, वरना दूरी बढ़ सकती है. इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें, खान पान में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए. जिनको कमजोरी की शिकायत है वह इस बात का खास ध्यान रखें.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन

जरूरी काम पूरे नहीं हो रहे हों तो नई योजना के साथ दोबारा प्रयास करें. सामाजिक सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है. कोई सहायता मांग रहा है तो अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करें. सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे और क्लाइंट आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. लोहे के व्यापारियों के लिए बड़ी डील की संभावना है. निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. परिवार से मिलने का अवसर मिलेगा और मन खुश होगा. सर्जरी या उपचार होने वाले लोग संक्रमण से सावधान रहें. ऊंचाई पर सतर्क रहें, गिरकर चोट लगने की आशंका है.

Tags:
22 November 2025 RashifalAaj Ka RashifalKal Ka RashifalToday HoroscopeToday Horoscope 22 November 2025today rashifal
Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल - Photo Gallery