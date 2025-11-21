Kal Ka Rashifal 22 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 22 November 2025: ग्रहों की चाल आज कई राशियों के जीवन में नई हलचल और अवसर लेकर आ रही है. कहीं उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं, तो कहीं संबंधों और निर्णयों में धैर्य की परीक्षा हो सकती है. आज जन्म लेने वाले नवजात मूल में होंगे. मेष राशि वालों को खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, कर्क को निवेश व रिश्तों में समझदारी दिखानी होगी. इस राशि वाले दांपत्य जीवन के तनावों को बातचीत से सुधारें. कुछ राशियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो कुछ को करियर में तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. जानिए, आज ग्रह आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं.