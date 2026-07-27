बाली में गर्लफ्रेंड संग घूम रहे अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान, 13 झरनों के नीचे किया स्नान; देखें खूबसूरत तस्वीरें
Ayushmaan Sethi Enjoy Trip With Girlfriend: अर्चना पूरन सिंह अक्सर अपने व्लॉग्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनके साथ उनका पूरा परिवार भी उनके व्लॉग में दिखाई देता है. एक्ट्रेस के बेटे आयुष्मान सेठी इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वह इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली टूर पर हैं.
गर्लफ्रेंड संग बाली घूम रहे आयुष्मान
आयुष्मान ने हाल ही में अपना बाली व्लॉग शेयर किया, जिसमें वह बाली के एक मंदिर में पूजा करते नजर आ रहे हैं और वह भी अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ.
13 झरनों के नीचे किया स्नान
इसके बाद आयुष्मान और समीक्षा ने 13 झरनों के नीचे एक साथ स्नान किया और फिर तीर्थ अम्पुल मंदिर में अपनी मन्नतें मांही. आयुष्मान ने इस पूरी पूजा-अर्चना की झलकियां भी अपने फैंस को दिखाई हैं.
आयुष्मान ने बताया रस्म के बारे में
आयुष्मान ने कहा कि 'मंदिर पहुंचने के बाद सफाई की रस्म हुई.' इसके बाद उन्होंने समीक्षा के साथ अपना लुक शेयर किया और पूरी रस्म की झलक दी. आयुष्मान ने इस परंपरा के बारे में आगे बताते हुए कहा- 'यह जल शुद्धिकरण की एक रस्म है, जिसमें आप 13 फव्वारों के नीचे स्नान करते हैं. आप हर फव्वारे पर जाकर कोई इच्छा मांग सकते हैं.'
'सबसे अच्छा अनुभव' - आयुष्मान
आयुष्मान ने कहा कि यह उनका अब तक का सबसे अच्छा अनुभव था. रस्में पूरी करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कितना अच्छा लगा और उनके लिए यह कितना अलग अनुभव था. आयुष्मान कहते हैं कि इस पूजा के बाद वह बहुत हल्का महसूस कर रहे थे.
शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
इसके बाद आयुष्मान और समीक्षा ने अपने बाली वेकेशन की झलकियां दिखाईं और खूब मस्ती करते भी दिखे. कभी वह खिलते भी दिखे तो कभी बिरंगी मछलियों को खाना खिलते.