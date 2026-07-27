बाली में गर्लफ्रेंड संग घूम रहे अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान, 13 झरनों के नीचे किया स्नान; देखें खूबसूरत तस्वीरें

आयुष्मान ने बताया रस्म के बारे में

आयुष्मान ने कहा कि 'मंदिर पहुंचने के बाद सफाई की रस्म हुई.' इसके बाद उन्होंने समीक्षा के साथ अपना लुक शेयर किया और पूरी रस्म की झलक दी. आयुष्मान ने इस परंपरा के बारे में आगे बताते हुए कहा- 'यह जल शुद्धिकरण की एक रस्म है, जिसमें आप 13 फव्वारों के नीचे स्नान करते हैं. आप हर फव्वारे पर जाकर कोई इच्छा मांग सकते हैं.'