कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? आयुष्मान ने गोद में उठाकर दिया रोमांटिक पोज; देखें Photos
Samiksha Ayushmaan Vacation Photos: एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी लंबे समय से योग और मेंटल वेलनेस ट्रेनर समीक्षा शेट्टी को डेट कर रहे हैं. दोनों बीते कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. इस बीच समीक्षा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाते हुए नजर आ रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि समीक्षा शेट्टी कौन हैं?
समीक्षा शेट्टी कौन हैं?
समीक्षा शेट्टी मुंबई की एक जानी-मानी सेलिब्रिटी योग इंस्ट्रक्टर, मेंटल हेल्थ एडवोकेट और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं. उन्हें बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी की पार्टनर के तौर पर काफी पहचान मिली है.
मालदीव में मना रहीं छुट्टियां
अर्चना की होने वाली छोटी बहूरानी समीक्षा शेट्टी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कई बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में समीक्षा प्रिंटेड बैकलेस रिवीलिंग मोनोकनी में नजर आ रही हैं.
वॉटर विला में कर रहीं चिल
समीक्षा मोनोकनी पहने वॉटर विला में चिल करती हुई नजर आ रही हैं. समीक्षा ने अपने वॉटर विला की बेडरूम फोटोज भी शेयर की हैं.
आयुष्मान की बाहों में हुईं रोमांटिक
इन तस्वीरों में समीक्षा आयुष्मान की बांहों में कोजी हुई नजर आ रही हैं. कपल का रोमांटिक अंदाज देखते ही बनता है.
समीक्षा की गोद में दिखे आयुष्मान
एक तस्वीर में आयुष्मान अपनी लेडी लव को गोद में लेकर झूमते हुए दिखाई दिए. दोनों का प्यार और बॉन्ड काफी खूबसूरत है.
समीक्षा का किलर पोज
समीक्षा के लुक की बात करें तो प्रिंटेड बैकलेस मोनोकनी में उन्होंने कई किलर पोज दिए. ओपन हेयर और नो मेकअप लुक में वो काफी स्टनिंग लगीं.