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कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? आयुष्मान ने गोद में उठाकर दिया रोमांटिक पोज; देखें Photos

Samiksha Ayushmaan Vacation Photos: एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी लंबे समय से योग और मेंटल वेलनेस ट्रेनर समीक्षा शेट्टी को डेट कर रहे हैं. दोनों बीते कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. इस बीच समीक्षा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाते हुए नजर आ रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि समीक्षा शेट्टी कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: June 17, 2026 5:03:00 PM IST

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समीक्षा शेट्टी कौन हैं? - Photo Gallery
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समीक्षा शेट्टी कौन हैं?

समीक्षा शेट्टी मुंबई की एक जानी-मानी सेलिब्रिटी योग इंस्ट्रक्टर, मेंटल हेल्थ एडवोकेट और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं. उन्हें बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी की पार्टनर के तौर पर काफी पहचान मिली है.

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