कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? आयुष्मान ने गोद में उठाकर दिया रोमांटिक पोज; देखें Photos

Samiksha Ayushmaan Vacation Photos: एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी लंबे समय से योग और मेंटल वेलनेस ट्रेनर समीक्षा शेट्टी को डेट कर रहे हैं. दोनों बीते कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. इस बीच समीक्षा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाते हुए नजर आ रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि समीक्षा शेट्टी कौन हैं?