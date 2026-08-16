Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती

Arbi Leaves Itching: बरसात आते ही बाजार में हरी-हरी अरबी के पत्ते खूब दिखाई देने लगते हैं. कई इलाकों के अरबी के पत्ते पारंपरिक रोल मानसून में काफी लोगों के पसंदीदा डिश के तौर पर शामिल होते हैं. लेकिन इनके साथ एक शिकायत भी काफी आम है और वह है खाने के बाद जीभ, गले में खुजली, चुभन और जलन होना. ऐसे में चलिए जानें कि इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.