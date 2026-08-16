  • Home>
  • Gallery»
  • Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती

Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती

Arbi Leaves Itching: बरसात आते ही बाजार में हरी-हरी अरबी के पत्ते खूब दिखाई देने लगते हैं. कई इलाकों के अरबी के पत्ते पारंपरिक रोल मानसून में काफी लोगों के पसंदीदा डिश के तौर पर शामिल होते हैं. लेकिन इनके साथ एक शिकायत भी काफी आम है और वह है खाने के बाद जीभ, गले में खुजली, चुभन और जलन होना. ऐसे में चलिए जानें कि इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.


By: Shristi S | Published: August 16, 2026 6:51:59 PM IST

Follow us on
Google News
अरबी के पत्ते खाने से खुजली की असली वजह क्या है? - Photo Gallery
1/8

अरबी के पत्ते खाने से खुजली की असली वजह क्या है?

अरबी के पत्तों और उनके डंठलों में कैल्शियम ऑक्सालेट के सूक्ष्म क्रिस्टल मौजूद होते हैं. अगर पत्तों को पर्याप्त तौर से पकाया न जाए, तो ये क्रिस्टल मुंह, जीभ और गले में चुभन या खुजली जैसा एहसास दे सकते हैं. इसी वजह से अरबी के पत्तों को कच्चा या अधपका खाने से बचना चाहिए. अच्छी तरह पकाने से यह समस्या कम करने में मदद मिलती है.

You Might Be Interested In
बाजार में ऐसे चुनें अरबी के अच्छे पत्ते - Photo Gallery
2/8

बाजार में ऐसे चुनें अरबी के अच्छे पत्ते

अरबी के पत्ते खरीदते समय सिर्फ उनका आकार देखर फैसला न करें. मध्यम आकार के ताजे और गहरे हरे पत्ते चुनना बेहतर होता है. पत्ते बहुत पीले, मुरझाए हुए, फटे या सड़न वाले नहीं होने चाहिए. बहुत पुराने पत्ते ज्यादा रेशेदार और सख्त हो सकते हैं. पत्ते के डंठल में भी ताजगी और मजबूती नजर आनी चाहिए.

बरसात में अरबी के पत्तों को ध्यान से जांचें - Photo Gallery
3/8

बरसात में अरबी के पत्तों को ध्यान से जांचें

मानसून में पत्तियों पर मिट्टी, छोटे कीड़े और नमी के कारण फंगल धब्बे मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए खरीदते समय पत्ते को पलटकर दोनों तरफ जरूर देखें. जिन पत्तों पर बहुत ज्यादा कीड़ों के छेद, काले धब्बे, सड़न या असामान्य सफेद या फिर भूरे निशान दिखाई दें, उन्हें बिल्कुल मत खरीदें.

You Might Be Interested In
अरबी के पत्तों को सिर्फ पानी में भिगोना काफी नहीं - Photo Gallery
4/8

अरबी के पत्तों को सिर्फ पानी में भिगोना काफी नहीं

घर लाने के बाद हर पत्ते को अलग-अलग बहते पानी के नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरह धोएं. पत्तों की सतह और नसों के आसपास फंसी मिट्टी को हल्के हाथ से साफ करें. धोनों के बाद इन्हें साफ कपड़े पर फैलाकर ज्यादा पानी सुखा लें. इससे आगे की तैयारी आसान होती है और बेसन का घोल भी पत्तों पर बेहतर तरीके से चिपकता है.

अरबी के मोटे डंठल को करें पतला - Photo Gallery
5/8

अरबी के मोटे डंठल को करें पतला

अरबी के पत्ते की बीच वाली डंठल काफी मोटी हो सकती है. इसे पूरी तरह निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाकू की मदद से इसकी मोटाई थोड़ी कम की जा सकती है. इससे पत्ता आसानी से मुड़ता है और रोल बनाते समय फटने की संभावना भी कम होती है.

अरबी के पत्तों को बनाने में खट्टी सामग्री की क्यों होती है जरूरत - Photo Gallery
6/8

अरबी के पत्तों को बनाने में खट्टी सामग्री की क्यों होती है जरूरत?

अरबी के पत्तों की कई पारंपरिक रेसिपीज में इमली, नींबू, दही या दूसरी खट्टी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. ये सामग्री व्यंजन का स्वाद बढ़ाने के साथ पारंपरिक तौर से पत्तों का कसैलापन और चुभन कम करने में मदद करती हैं. हालांकि सिर्फ खटी चीज मिलाना पर्याप्त नहीं है. पत्तों को पर्याप्त समय तक पकाना भी उतना ही जरूरी है.

अरबी के पत्तों को स्टीम करते समय न करें जल्दबाजी - Photo Gallery
7/8

अरबी के पत्तों को स्टीम करते समय न करें जल्दबाजी

अरबी के पत्तों के रोल बनाते समय इन्हें अच्छी तरह भाप में पकाएं, पत्ते पूरी तरह नरम होने चाहिए. आधे पके पत्तों को चखना या परोसना सही नहीं है. स्टीमिंग के बाद रोल को कुछ देर ठंडा होने दें. इससे वह अच्छी तरह सेट हो जाता है और काटते समय टूटता या बिखरता नहीं है.

You Might Be Interested In
स्वाद बढ़ाने के लिए अरबी के पत्तों के रोल में लगाएं तड़का - Photo Gallery
8/8

स्वाद बढ़ाने के लिए अरबी के पत्तों के रोल में लगाएं तड़का

स्टीम किए हुए रोल को टुकड़ों में काटकर हल्के तेल में तड़का दिया जा सकता है. राई, तिल, करी पत्ता और दूसरे मसाले इसके स्वाद को और बढ़ा देते हैं. अरबी के पत्तों के रोल रेसिपी चाहे कोई भी हो, सबसे जरूरी होता है पत्ते का ताजा और अच्छी तरह साफ होना.

Tags:
cooking tipskitchen tips
Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती - Photo Gallery
Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती - Photo Gallery
Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती - Photo Gallery
Arbi Leaves: अरबी के पत्ते खाते ही गले में होने लगती है खुजली? कहीं खरदीते वक्त तो नहीं कर रहे ये गलती - Photo Gallery