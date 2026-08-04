पहली ही नजर में मलाइका पर दिल हार बैठे थे अरबाज, फिर कर ली शादी; 18 साल बाद लिया तलाक, अब 58 की उम्र में बने पिता

Arbaaz Khan – Malaika Arora Love Story: फिल्म निर्माता और एक्टर अरबाज खान फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं. मलाइक अरोड़ा संग उनकी लव स्टोरी, फिर शादी और 18 साल के बाद तलाक ने काफी चर्चा बटोरी थीं. चलिए जानते हैं दोनों को कैसे हुआ प्यार. फिर तलाक के बाद अरबाज ने किससे की शादी. चलिए जानते हैं.