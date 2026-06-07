कौन हैं जॉर्जिया एंड्रियानी? जिन्होंने बिकिनी पहन स्विमिंग पूल में लगाई आग; फोटो देख हो जाएंगे बेकाबू

Giorgia Andriani Bikini Photos: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड मॉडल-एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की हैं. जिसमें वो बिकिनी पहनकर पूल में कातिलाना लुक देती हुई नजर आ रही है. इन तस्वीरों में लिखे कैप्शन से पता चलता है कि एक्ट्रेस मालदीव छुट्टियां मनाने गई हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इंटरनेट का पारा चढ़ा हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जॉर्जिया एंड्रियानी कौन हैं?