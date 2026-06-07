कौन हैं जॉर्जिया एंड्रियानी? जिन्होंने बिकिनी पहन स्विमिंग पूल में लगाई आग; फोटो देख हो जाएंगे बेकाबू
Giorgia Andriani Bikini Photos: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड मॉडल-एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की हैं. जिसमें वो बिकिनी पहनकर पूल में कातिलाना लुक देती हुई नजर आ रही है. इन तस्वीरों में लिखे कैप्शन से पता चलता है कि एक्ट्रेस मालदीव छुट्टियां मनाने गई हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इंटरनेट का पारा चढ़ा हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जॉर्जिया एंड्रियानी कौन हैं?
कौन हैं जॉर्जिया एंड्रियानी?
जॉर्जिया एंड्रियानी एक इतावली मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं. वो अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड थीं. जॉर्जिया 4 साल तक अरबाज खान के साथ रिलेशनशिप में थीं. 2023 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.
बॉलीवुड में किया काम
उन्हें मुख्य रूप से भारतीय मनोरंजन उद्योग और बॉलीवुड में उनके काम के लिए जाना जाता है. वह इंस्टाग्राम पर अक्सर बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें साझा करती रहती हैं.
मालदीव वेकेशन की तस्वीरें की शेयर
जॉर्जिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मालदीव वेकेशन की कई तस्वीरें साझा की हैं. जिसमें वो बिकिनी में नजर आ रही हैं.
बिकिनी पहन पूल टाइम किया एंजॉय
जिसमें बिकिनी पहनकर वो पूल टाइम एंजॉय कर रही हैं. इन तस्वीरों में वो सिजलिंग पोज में नजर आ रही हैं. जिसमें वो उड़ती जुल्फों, ग्लोइंग फेस और अदाओं से फैन्स के दिलों पर छुरियां चलाती हुईं नजर आ रही हैं.
अकेले एंजॉय करती आईं नजर
इन तस्वीरों में जॉर्जिया मालदीव में छुट्टियां मनाती हुई नजर आ रही हैं. जिसमें वो मी-टाइम एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं.
फोटो में लिखा कैप्शन
फोटोज शेयर करते हुए जॉर्जिया ने लिखा कि मालदीव अनपोस्टेड पार्ट 1. जॉर्जिया के फोटोज शेयर करते ही कमेंट सेक्शन में फैन्स के रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई.
फैन्स ने क्या लिखा?
एक फैन ने लिखा कि गॉर्जियस. दूसरे ने लिखा कि स्टनिंग. कुछ ने लोगों ने क्यूटी और कूल लिखकर उनकी तारीफ की. कुछ फैन्स ने उन्हें बोल्ड बताया.
अक्सर बोल्ड फोटो करती हैं शेयर
जॉर्जिया अक्सर इंस्टाग्राम पर बोल्ड और सिजलिंग फोटो शेयर करती रहती हैं. जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में रहती हैं.