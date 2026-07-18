Rajasthan Tourism: किले, मंदिर और रहस्य…अरावली की इन जगहों को देखकर नहीं होगा लौटने का मन
Rajasthan Tourism: राजस्थान की पहचान केवल रेगिस्तान और राजमहलों से नहीं है, बल्कि अरावली पर्वतमाला भी इसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है. लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी यह पर्वतमाला थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अरावली की पहाड़ियों में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जहां प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नीमराना और भानगढ़ जैसे स्थान यात्रियों को एक अलग ही अनुभव देते हैं.
अरावली-भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला
अरावली पर्वतमाला सिर्फ राजस्थान की पहचान नहीं बल्कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी यह पर्वतमाला थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकने और उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अरावली की पहाड़ियां प्रकृति और इतिहास दोनों का अनोखा संगम प्रस्तुत करती हैं.
माउंट आबू-रेगिस्तान के बीच ठंडी वादियों का स्वर्ग
अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है. समुद्र तल से लगभग 1,722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान गर्मियों में राहत देने के साथ-साथ इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां का शांत वातावरण और हरियाली पर्यटकों को खास अनुभव देती है.
दिलवाड़ा जैन मंदिर की अद्भुत नक्काशी
माउंट आबू की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में दिलवाड़ा जैन मंदिर शामिल हैं. सफेद संगमरमर से बने इन मंदिरों की बारीक नक्काशी दुनिया भर में प्रसिद्ध है. मंदिरों की छतों, खंभों और दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां उस दौर के शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण हैं.
चित्तौड़गढ़ किला-राजपूताना शौर्य की पहचान
एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के गौरव और वीरता का प्रतीक माना जाता है. विशाल दरवाजे, ऐतिहासिक महल, मंदिर और विजय स्तंभ यहां के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाते हैं. यह किला राजपूतों के संघर्ष, बलिदान और सम्मान की गाथा को जीवंत करता है.
कुंभलगढ़-भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार वाला किला
15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है. इसकी दीवारें कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं. महाराणा प्रताप का जन्मस्थान माने जाने वाला यह किला इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है.
नीमराना किला-शाही वास्तुकला का अद्भुत नमूना
अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित नीमराना किला अपनी भव्य वास्तुकला और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है. किले के भीतर बने महल, झरोखे, आंगन और सजावटी संरचनाएं राजस्थान के राजसी दौर की झलक दिखाती हैं. दिल्ली-एनसीआर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन है.
भानगढ़ किला-इतिहास और रहस्य का संगमc
17वीं शताब्दी में निर्मित भानगढ़ किला अपने खंडहरों और रहस्यमयी कहानियों के कारण दुनियाभर में चर्चित है. हालांकि इसकी पहचान केवल कथित भुतहा कहानियों तक सीमित नहीं है. यहां के पुराने मंदिर, बाजार और महलों के अवशेष इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास की झलक दिखाते हैं.
सरिस्का-जहां इतिहास और जंगल मिलते हैं
भानगढ़ से आगे बढ़ने पर सरिस्का का क्षेत्र इतिहास और प्रकृति का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है. अरावली की हरियाली, वन्यजीव और ऐतिहासिक विरासत इसे खास बनाते हैं. यहां की यात्रा राजस्थान की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को करीब से महसूस करने का अवसर देती है.