Rajasthan Tourism: किले, मंदिर और रहस्य…अरावली की इन जगहों को देखकर नहीं होगा लौटने का मन

Rajasthan Tourism: राजस्थान की पहचान केवल रेगिस्तान और राजमहलों से नहीं है, बल्कि अरावली पर्वतमाला भी इसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है. लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी यह पर्वतमाला थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अरावली की पहाड़ियों में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जहां प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नीमराना और भानगढ़ जैसे स्थान यात्रियों को एक अलग ही अनुभव देते हैं.