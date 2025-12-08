अरे ये तो बड़े हिम्मतवाले निकले पवन सिंह! धमकी मिलने के बाद भी सलमान के साथ स्टेज पर जाने से नहीं रुके

  • Home>
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक धमकी मिली है, जिसने सीधे तौर पर उन्हें सुपरस्टार सलमान खान के साथ किसी भी मंच को साझा न करने की चेतावनी दी है. यह धमकी ऐसे समय में आई है जब सिंह एक बड़े टीवी रियलिटी शो, ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले में शामिल होने वाले थे.


By: Shivani Singh | Published: December 8, 2025 4:09:03 PM IST

pawan singh - Photo Gallery
1/8

भोजपुरी सिनेमा स्टार पवन सिंह को धमकी भरा कॉल:

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भोजपुरी सिनेमा स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से धमकी भरा कॉल आया है.

2/8

सलमान खान के साथ स्टेज पर न आने की चेतावनी

उन्हें सलमान खान के साथ स्टेज पर न आने की चेतावनी दी गई.

Lawrence Bishnoi - Photo Gallery
3/8

बिश्नोई गैंग द्वारा सलमान खान को धमकी

बिश्नोई गैंग काफी समय से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दे रहा है और एक्टर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है.

Pawan Singh - Photo Gallery
4/8

मांग और गंभीर नतीजे की चेतावनी

सिंह को शनिवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया, और कॉल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने सिंह को खान के साथ स्टेज शेयर न करने का निर्देश दिया और बड़ी रकम की भी मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.

Pawan Singh - Photo Gallery
5/8

सिक्योरिटी एजेंसियों को जानकारी

हालांकि सिंह ने कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उनकी टीम ने इस घटना के बारे में सिक्योरिटी एजेंसियों को जानकारी दी.

6/8

बिग बॉस फिनाले में शामिल

यह धमकी रविवार रात को 'बिग बॉस 19' के फिनाले में सिंह के शामिल होने से कुछ घंटे पहले आई. चेतावनी के बावजूद, एक्टर इवेंट में शामिल हुए. एहतियात के तौर पर उनके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी.

Pawan Singh Bihar Assembly Elections 2025 - Photo Gallery
7/8

Y-कैटेगरी सुरक्षा

सिंह अक्टूबर से ही कड़ी सिक्योरिटी में हैं, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Y-कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, जिसमें उनके लिए संभावित खतरों का जिक्र किया गया था.

8/8

पवन सिंह ने नीलम गिरी संग जमाया रंग

पवन सिंह ने बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में एक गाना गाया और परफॉर्म किया। वह फिनाले के लिए स्पेशल गेस्ट में से एक के तौर पर स्टेज पर आए थे।
उन्होंने पूर्व कंटेस्टेंट नीलम गिरी के साथ अपने हिट भोजपुरी गाने 'राजा जी' (राजा जी के दिलवा) पर डांस किया, और बाद में होस्ट सलमान खान भी उनके साथ शामिल हो गए.

