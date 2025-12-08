अरे ये तो बड़े हिम्मतवाले निकले पवन सिंह! धमकी मिलने के बाद भी सलमान के साथ स्टेज पर जाने से नहीं रुके

मांग और गंभीर नतीजे की चेतावनी

सिंह को शनिवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया, और कॉल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने सिंह को खान के साथ स्टेज शेयर न करने का निर्देश दिया और बड़ी रकम की भी मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.