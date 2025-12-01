  • Home>
  • AQI 310 के ऊपर! दिल्ली की हवा ने दी हल्की राहत, मगर खतरा अब भी कायम

AQI 310 के ऊपर! दिल्ली की हवा ने दी हल्की राहत, मगर खतरा अब भी कायम

दिल्ली-NCR में थोड़ा सुधार होने के बावजूद हवा अभी भी काफी खराब है. यह बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है. ऐसे में कई लोग सांस लेने में दिक्कत या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 1, 2025 3:58:57 PM IST

Very Poor Air Quality - Photo Gallery
1/6

AQI 310 के पार

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली-NCR में ओवरऑल एयर क्वालिटी “बहुत खराब” कैटेगरी में है.

Very Poor Air Quality - Photo Gallery
2/6

दिल्ली वायु प्रदूषण

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 310 को पार कर गया जो चिंता की बात है हालांकि गंभीर प्रदूषण के हाल के दिनों की तुलना में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है.

Very Poor Air Quality - Photo Gallery
3/6

एनसीआर वायु गुणवत्ता

“हवा थोड़ी बेहतर लगी” इसका मतलब यह नहीं है कि वह सुरक्षित है. शहर अभी भी अच्छी या ठीक-ठाक हवा से काफी दूर है जिससे पता चलता है कि हालात अब भी बहुत खराब और नाज़ुक हैं.

Very Poor Air Quality - Photo Gallery
4/6

वायु गुणवत्ता चिंता

लगातार ज़्यादा प्रदूषण यह दिखाता है कि AQI में थोड़ी देर की गिरावट (हवा या मौसम की वजह से) सिर्फ़ कुछ समय के लिए राहत देती है, प्रदूषण फैलाने वाले स्ट्रक्चरल कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया है.

Very Poor Air Quality - Photo Gallery
5/6

स्वास्थ्य चेतावनी

खास तौर पर उच्च AQI वाले क्षेत्रों में निवासियों को सावधानी बरतनी चाहिए विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, सांस की समस्या वाले या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को. जब तक हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार नहीं हो जाता.

Very Poor Air Quality - Photo Gallery
6/6

बहुत खराब वायु गुणवत्ता

अपडेट में लगातार निगरानी, ​​प्रदूषण नियंत्रण उपायों और शायद मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह की आवश्यकता पर जोर दिया गया है क्योंकि जब AQI 300 से ऊपर रहता है तो यहां तक ​​कि "थोड़े आसान" दिन भी खतरनाक हो जाते हैं.

