AQI 310 के ऊपर! दिल्ली की हवा ने दी हल्की राहत, मगर खतरा अब भी कायम

दिल्ली-NCR में थोड़ा सुधार होने के बावजूद हवा अभी भी काफी खराब है. यह बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है. ऐसे में कई लोग सांस लेने में दिक्कत या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं.