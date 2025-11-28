  • Home>
  • नोएडा में जल्द खुलेगा Apple का 5वां रिटेल इंडिया स्टोर

नोएडा में जल्द खुलेगा Apple का 5वां रिटेल इंडिया स्टोर

Apple New Retail Store: एप्पल का नया रिटेल स्टोर जल्द ही खुलने वाला है. जानते हैं यह नया स्टोर कब और कहां खुलेगा.


By: Tavishi Kalra | Published: November 28, 2025 3:40:45 PM IST

नोएडा में जल्द ही खुलने वाला है एप्पल का 5वां रिटेल आउटलेट. नोएडा के DLF Mall में भारत का पांचवा स्टोर खुलेगा.

Iphone मेकर भारत में अपने रिटेल सेक्टर को बढ़ाते हुए नए रिटेल स्टोर के साथ आ रहे हैं. यह नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है अब उनको नए प्रोडक्ट को देखने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं.

यह NCR में खुलने वाला दूसरा स्टोर होगा. इससे पहले एक स्टोर दिल्ली में है, जो अप्रैल 2023 में साकेत में खुला था.

एप्पल का यह नया रिटेल स्टोर 11 दिसंबर, 2025 से खुलने वाला है. इस स्टोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी, मोर के डिजाइन पर डिजाइन किया गया.

इससे पहले एप्पल के स्टोर भारत में मुंबई के BKC, दिल्ली के साकेत, बैंगलोर, पुणे में है, अब नया स्टोर नोएडा में जल्द खुल हो रहा है.

