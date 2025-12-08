दुनियाभर में खतरे की घंटी! Apple–Google ने 150+ देशों के यूजर्स को साइबर अटैक अलर्ट भेजा
Apple और Google ने इस हफ़्ते नए ग्लोबल खतरे की सूचनाएं जारी कीं, जिसमें यूज़र्स को सरकार समर्थित हैकिंग की कोशिशों के बारे में चेतावनी दी गई. इन टेक कंपनियों ने Intellexa और दूसरे सर्विलांस वेंडर्स से जुड़े बढ़ते स्पाइवेयर जोखिमों पर ज़ोर दिया, क्योंकि सरकारें और टेक कंपनियां साइबर-जासूसी अभियानों की जाँच तेज़ कर रही हैं.
Intellexa spyware
Apple और Google ने हाल ही में ग्लोबल थ्रेट अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें यूज़र्स को चेतावनी दी गई है कि उन्हें "राज्य से जुड़े" या "कमर्शियल स्पाइवेयर" हमलों का निशाना बनाया जा सकता है.
Google cyber warning
एप्पल का कहना है कि जब से यह प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से उसने 150 से ज़्यादा देशों में यूज़र्स को ऐसे वार्निंग नोटिफिकेशन भेजे हैं.
targeted cyber attacks
गूगल ने खास तौर पर इंटेलेक्सा जो एक सर्विलांस-टेक्नोलॉजी वेंडर है की एक्टिविटी को फ़्लैग किया है और कहा है कि पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अंगोला, मिस्र, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब और ताजिकिस्तान जैसे देशों में "कई सौ अकाउंट्स" को टारगेट किया गया था.
commercial spyware threat
माना जाता है कि ये टारगेटेड स्पाइवेयर हमले बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं और अक्सर आम साइबर क्रिमिनल्स के बजाय सरकारी एजेंसियों या सरकारी कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा समर्थित होते हैं.
state-backed hacking
इस तरह के खतरे वाले नोटिफिकेशन शुरुआती चेतावनी का काम करते हैं: संभावित पीड़ितों को अलर्ट करके, कंपनियां सर्विलांस की कोशिशों को नाकाम करने और लोगों को अपने डिवाइस सुरक्षित करने का मौका देने की उम्मीद करती हैं.
global cybersecurity alert
पहले भी इन नोटिफिकेशन्स की वजह से जांच और रेगुलेटरी जांच हुई है, जिसमें यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं, जब पता चला कि जाने-माने लोगों को निशाना बनाया जा रहा था.
surveillance technology
लगातार मिल रही चेतावनियां "कमर्शियल स्पाइवेयर" इंडस्ट्री से बढ़ते खतरे को उजागर करती हैं जिससे पता चलता है कि स्पाइवेयर और सरकार समर्थित हैकिंग प्राइवेट यूज़र्स के लिए भी गंभीर वैश्विक चिंताएँ बनी हुई हैं.