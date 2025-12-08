दुनियाभर में खतरे की घंटी! Apple–Google ने 150+ देशों के यूजर्स को साइबर अटैक अलर्ट भेजा

Apple और Google ने इस हफ़्ते नए ग्लोबल खतरे की सूचनाएं जारी कीं, जिसमें यूज़र्स को सरकार समर्थित हैकिंग की कोशिशों के बारे में चेतावनी दी गई. इन टेक कंपनियों ने Intellexa और दूसरे सर्विलांस वेंडर्स से जुड़े बढ़ते स्पाइवेयर जोखिमों पर ज़ोर दिया, क्योंकि सरकारें और टेक कंपनियां साइबर-जासूसी अभियानों की जाँच तेज़ कर रही हैं.