डेटॉल भी 100% कीटाणु… दुबई के शेखों के साथ सोने वाले बयान से मचा था हंगामा; ट्रोलिंग के बीच अपूर्वा मखीजा ने मांगी माफी

Apoorva Mukhija Apology Statement: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा जो रेबेल किड के नाम से भी मशहूर है, का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें करोड़ों रुपये का ऑफर मिले तो वह दुबई के शेखों के साथ में सो सकती है. इस पूरे बयान ने इंटरनेट पर काफी बवाल मचाया है. कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया है. लेकिन इन सबके बावजूद अब अपूर्वा का माफी वाला वीडियो वायरल हो रहा है. ऐसे में चलिए जानें कि उन्होंने क्या कहा है.