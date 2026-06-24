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लोहागढ़ फोर्ट के अलावा ये किले भी ट्रेकिंग के लिए मशहूर, adventure से भरपूर हैं ऊंचे पहाड़ी रास्ते, देखें list

केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद इन दिनों लोहागढ़ फोर्ट सुर्ख़ियों में है. बता दें कि महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में ऐसे कई किले स्थित हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर बने हैं और उन तक पहुँचने का रास्ता काफी रोमांचक है और पर्यटकों को शानदार ट्रेकिंग एक्सपीरिएंस देते हैं. अगर आप भी ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो अगली ट्रिप पर आप इन किलों की यात्रा कर सकते हैं. आइये जानते हैं:


By: Shivangi Shukla | Published: June 24, 2026 11:41:04 AM IST

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रायगढ़ किला (महाराष्ट्र) - Photo Gallery
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रायगढ़ किला (महाराष्ट्र)

यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की पूर्व राजधानी में बना हुआ था. 820 मीटर ऊंचे इस किले तक पहुंचने के लिए पर्वतारोही लगभग 1,700 सीढ़ियां चढ़ते हैं. यहां पर्यटक कोंकण तटरेखा के मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं.

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राजगढ़ किला (महाराष्ट्र)

"किले का राजा" कहलाने वाला यह किला 26 वर्षों से अधिक समय तक मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा. पुणे जिले में स्थित यह किला चुनौतीपूर्ण रास्तों और एडवेंचर से भरा हुआ है और अपनी विशाल सुवेला-माची और बालेकिल्ला संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है.

गिंजी किला (तमिलनाडु) - Photo Gallery
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गिंजी किला (तमिलनाडु)

इस किले को अक्सर "पूर्व का ट्रॉय" कहा जाता है. यह विशाल परिसर तीन पहाड़ियों पर फैला हुआ है. इसके शिखर तक की चढ़ाई खड़ी चट्टानी सीढ़ियों और लटकते हुए पुलों से निर्मित है, जिसकी यात्रा करने पर पर्यटकों को अलग ही आनंद मिलता है. अगर आपको थोड़ा ज्यादा एडवेंचर पसंद है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

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सिंहगढ़ किला (महाराष्ट्र)

यह पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है. यह ऐतिहासिक किला "शेर का किला" नाम से लोकप्रिय है और अपेक्षाकृत आसान चढ़ाई वाला स्थान है, जहां पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं.

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लोहागढ़ किला (महाराष्ट्र)

लोनावला के पास स्थित, यह प्रतिष्ठित मराठा किला लगभग डेढ़ घंटे का ट्रेक है. यह अपने "बिच्छू की पूंछ" जैसे प्राचीर और हरे-भरे दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर मानसून के मौसम में यहां का नजारा काफी खूबसूरत हो जाता है.

Tags:
travellingtrekking fort
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