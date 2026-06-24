लोहागढ़ फोर्ट के अलावा ये किले भी ट्रेकिंग के लिए मशहूर, adventure से भरपूर हैं ऊंचे पहाड़ी रास्ते, देखें list

केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद इन दिनों लोहागढ़ फोर्ट सुर्ख़ियों में है. बता दें कि महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में ऐसे कई किले स्थित हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर बने हैं और उन तक पहुँचने का रास्ता काफी रोमांचक है और पर्यटकों को शानदार ट्रेकिंग एक्सपीरिएंस देते हैं. अगर आप भी ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो अगली ट्रिप पर आप इन किलों की यात्रा कर सकते हैं. आइये जानते हैं: