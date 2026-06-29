अनुष्का शर्मा के 5 आउटफिट्स, comfort with style का हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन, फैशन के चक्कर में आराम से समझौता नहीं करतीं एक्ट्रेस

अनुष्का शर्मा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका स्टाइल हमेशा से लोगों को प्रेरित करता रहता है. उनके फैशन में एक बात जो कॉमन दिखाई देती है, वो ये है कि वो कभी भी आराम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करतीं. वो पार्टी के लिए तैयार हों या मैच देखने के लिए उनके ड्रेसिंग स्टाइल में हमेशा कंफर्ट की झलक दिखाई देती है. यहां उनके कुछ बेहद स्टाइलिश आउटफिट दिए गए हैं, जिन्होंने स्टाइल को नए तरीके से परिभाषित किया है.