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अनुष्का शर्मा के 5 आउटफिट्स, comfort with style का हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन, फैशन के चक्कर में आराम से समझौता नहीं करतीं एक्ट्रेस

अनुष्का शर्मा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका स्टाइल हमेशा से लोगों को प्रेरित करता रहता है. उनके फैशन में एक बात जो कॉमन दिखाई देती है, वो ये है कि वो कभी भी आराम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करतीं. वो पार्टी के लिए तैयार हों या मैच देखने के लिए उनके ड्रेसिंग स्टाइल में हमेशा कंफर्ट की झलक दिखाई देती है. यहां उनके कुछ बेहद स्टाइलिश आउटफिट दिए गए हैं, जिन्होंने स्टाइल को नए तरीके से परिभाषित किया है.


By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 4:44:16 PM IST

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ब्लैक ड्रेस में कूल अंदाज

अनुष्का शर्मा की ये शर्टनुमा ब्लैक ड्रेस बेहद खूबसूरत है, जो किसी भी डेआउट पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

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क्रिसमस लुक

अनुष्का शर्मा ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान यह लुक कैरी किया था, जिसमें उनका लुक जितना स्टाइलिश लग रहा है उतना ही कंफर्टेबल उनका ड्रेसिंग सेंस है.

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अगर आपको घूमने कहीं जाना है तो अनुष्का शर्मा का ये लुक आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. उनका ये टीशर्ट लुक इतना शानदार और कंफर्टेबल है कि पूरा दिन इसमें घूमा जा सकता है.

Tags:
Anushka sharmabollywoodentertainment
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