अनुष्का शर्मा के 5 आउटफिट्स, comfort with style का हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन, फैशन के चक्कर में आराम से समझौता नहीं करतीं एक्ट्रेस
अनुष्का शर्मा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका स्टाइल हमेशा से लोगों को प्रेरित करता रहता है. उनके फैशन में एक बात जो कॉमन दिखाई देती है, वो ये है कि वो कभी भी आराम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करतीं. वो पार्टी के लिए तैयार हों या मैच देखने के लिए उनके ड्रेसिंग स्टाइल में हमेशा कंफर्ट की झलक दिखाई देती है. यहां उनके कुछ बेहद स्टाइलिश आउटफिट दिए गए हैं, जिन्होंने स्टाइल को नए तरीके से परिभाषित किया है.
ब्लैक ड्रेस में कूल अंदाज
अनुष्का शर्मा की ये शर्टनुमा ब्लैक ड्रेस बेहद खूबसूरत है, जो किसी भी डेआउट पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
पार्टी परफेक्ट साड़ी
अनुष्का का ये साड़ी लुक किसी भी शादी या पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ग्रीन कलर की इस साड़ी में अनुष्का शर्मा का लुक किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा.
क्रिसमस लुक
अनुष्का शर्मा ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान यह लुक कैरी किया था, जिसमें उनका लुक जितना स्टाइलिश लग रहा है उतना ही कंफर्टेबल उनका ड्रेसिंग सेंस है.
यलो कलर में दीवा लुक
अनुष्का शर्मा का यलो टॉप और ब्लू जींस वाला ये लुक किसी भी कैजुअल डेआउट या ऑफिस जाने के लिए बेहद अच्छा है.
टीशर्ट कॉम्फी लुक
अगर आपको घूमने कहीं जाना है तो अनुष्का शर्मा का ये लुक आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. उनका ये टीशर्ट लुक इतना शानदार और कंफर्टेबल है कि पूरा दिन इसमें घूमा जा सकता है.