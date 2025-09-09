  • Home>
  • बोल्ड फिल्मों और बयानों से बवाल तक ,अनुराग कश्यप और उनके 5 बड़े विवाद

बोल्ड फिल्मों और बयानों से बवाल तक ,अनुराग कश्यप और उनके 5 बड़े विवाद

बॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप आये दिन अपनी फिल्मों की वजह से आय दिन कान्ट्रवर्सी में नजर आते है तो चलिए जानते है एसी कौन – कौन सी उनकी मूवी है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है 

By: Komal Kumari Last Updated: September 9, 2025 15:01:14 IST
सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज को लेकर कान्ट्रवर्सी

अनुराग कश्यप जो हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर विवादों में फसे रहते है उन्होंने एक बार ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करी थी। जिसमें उन्होंने कहा था की " ब्राह्मण पर पेशाब करेंगे, इसकी वजह से डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी।

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में ऐक्टर को लेकर विवाद

अनुराग कश्यप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और सुपरहिट फिल्मों में से एक 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' है जिसमें अनुराग कश्यप ने पंकज त्रिपाठी को फिल्म में रोल देने का वादा किया था लेकिन एंड मोके पर उन्होंने उनके बिना ही मूवी बना ली जिसकी वजह से ये कान्ट्रवर्सी आग की तरह इंटरनेट पर फैल गई।

'बंदर' फिल्म को लेकर विवाद

'बंदर' ये भी अनुराग कश्यप की विवादित फिल्मों में से एक है जिसने वर्ल्ड वाइड काफी फेमस हुई थी और जब इस मूवी को TIFF फेस्टिवल में दिखाया गया तो उसमे कुछ लोगों को इस मूवी के डायलॉगस पसंद नहीं आए जिसकी वजह से अनुराग कश्यप को सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था।

द कश्मीर फाइल्स से जुड़ा विवाद

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" की वजह से डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ऊपर भड़क गए थे क्योंकी उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के बारे में कहा था की इस फिल्म ने ऑस्कर परोसोएक्टस के खिलाफ एक नेगेटिव कैम्पिंग शुरू किया है । इस वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं है।

फिल्म " सैक्रेड गेम्स" की कंटेंट को लेकर कान्ट्रवर्सी

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई मूवी "सैक्रेड गेम्स" जिसे अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी के द्वारा डायरेक्ट की गई है जिसके कंटेन्ट को लेकर विवादों में फस गई थी जिसकी वजह से उसके कुछ डाइलॉग्स को चेंज किया गया है ।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

