बोल्ड फिल्मों और बयानों से बवाल तक ,अनुराग कश्यप और उनके 5 बड़े विवाद

द कश्मीर फाइल्स से जुड़ा विवाद

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" की वजह से डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ऊपर भड़क गए थे क्योंकी उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के बारे में कहा था की इस फिल्म ने ऑस्कर परोसोएक्टस के खिलाफ एक नेगेटिव कैम्पिंग शुरू किया है । इस वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं है।