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Anurag Kashyap Love story: दो शादियां, एक बेटी और 20 साल का एज गैप… फिर भी शुभ्रा शेट्टी के प्यार में पड़े अनुराग कश्यप; ऐसे शुरू हुई कहानी

Anurag Kashyap Shubhra Shetty Love Story: बॉलीवुड के बेबाक फिल्ममेकर अनुराग कश्यप एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. हाल ही में एक कपल इंटरव्यू में अनुराग और शुभ्रा शेट्टी ने अपने रिश्ते, उम्र के बड़े अंतर और समाज की सोच को लेकर खुलकर बात की. दोनों करीब 11 साल से रिश्ते में हैं और अब मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में साथ रह रहे हैं. 


By: Shristi S | Published: August 15, 2026 8:14:59 PM IST

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शुरुआत में अनुराग कश्यप ने शुभ्रा शेट्टी के साथ रिश्ते को रखा प्राइवेट - Photo Gallery
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शुरुआत में अनुराग कश्यप ने शुभ्रा शेट्टी के साथ रिश्ते को रखा प्राइवेट

अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी ने अपने रिश्ते के शुरुआती दौर को मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश की थी. शुभ्रा ने बताया कि वे पार्टियों और इवेंट्स में जाते थे, लेकिन वह नहीं चाहती थीं कि उनका रिश्ता मीडिया की सुर्खियां बने. हालांकि, एक पत्रकार ने दोनों के रिश्ते की खबर सामने ला दी और इसके बाद उनकी निजी जिंदगी चर्चा में आ गई.

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शुभ्रा शेट्टी के माता-पिता के लिए अनुराग के साथ रिलेशन नहीं था आसान

शुभ्रा शेट्टी ने बताया कि जब उन्होंने अनुराग को डेट करना शुरू किया, तब उनके माता-पिता के लिए यह आसान स्थिति नहीं थी. उन्होंने कहा कि अगर उनकी 20 साल की बेटी किसी 40 साल के ऐसे व्यक्ति को डेट करती है, जिसकी पहले दो शादियां हो चुकी हों और एक बेटी भी हो, तो माता-पिता का परेशान होना स्वाभाविक था. हालांकि, शुभ्रा के मुताबिक उनके माता-पिता ने इस स्थिति को समझदारी सो संभाला.

उम्र का फासले ने अनुराग को भी किया था परेशान - Photo Gallery
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उम्र का फासले ने अनुराग को भी किया था परेशान

अनुराग ने बताया कि उन्हें दूसरों के जज करने से ज्यादा खुद को लेकर चिंता होने लगी थी. उम्र का अंतर उन्हें अंदर से परेशान करता था. उन्होंने यहां तक कहा कि एक समय उन्होंने शुभ्रा को खुद से दूर करने की कोशिश की थी. उन्हें लगता था कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, शुभ्रा काफी कम उम्र की नजर आती हैं और यह बात उन्हें और ज्यादा सेल्फ-कॉन्शियस बना रही थी.

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जब अनुराग ने शुभ्रा को कहा तुम अपनी जिंदगी जी लो

रिश्ते का एक बेहद खास मोड़ तब आया जब अनुराग ने शुभ्रा से अपने प्यार का इजहार किया. उन्होंने शुभ्रा से कहा कि वह किसी जल्दबाजी में फैसला न लें. पहले अपनी जिंदगी जिएं, दुनिया देखें और अपने फैसले खुद लें. अनुराग ने उन्हें भरोसा दिया कि अगर जिंदगी के अनुभवों के बाद वह वापस उनके पास आती हैं, तो वह उनका इंतजार करेंगे.

अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी के रिश्ते की मजबूत कड़ी - Photo Gallery
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अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी के रिश्ते की मजबूत कड़ी

अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी के रिश्ते को मजबूत बनाने में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि उनकी साझा पसंद भी अहम रही. किताबें, फिल्में और फिल्म फेस्टिवल दोनों को करीब लाते रहे. अनुराग ने मजाक में यहां तक कहा कि शुभ्रा उनसे भी ज्यादा फिल्म फेस्टिवल में जाती हैं.

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साल 2017 में अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी का रिश्ता आया था सामने

अनुराग और शुभ्रा के रिश्ते ने 2017 में खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जब दोनों की तस्वीरें सामने आई थीं. उस समय शुभ्रा की उम्र 23 साल बताई गई थी और वह अनुराग की प्रोडक्शन कंपनी फैंटम फिल्म्स से जुड़ी थीं. करीब 11 साल के रिश्ते के बाद दोनों अब मुंबई की चकाचौंध से दूर बेंगलुरु में साथ रह रहे हैं.

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