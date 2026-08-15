Anurag Kashyap Love story: दो शादियां, एक बेटी और 20 साल का एज गैप… फिर भी शुभ्रा शेट्टी के प्यार में पड़े अनुराग कश्यप; ऐसे शुरू हुई कहानी

Anurag Kashyap Shubhra Shetty Love Story: बॉलीवुड के बेबाक फिल्ममेकर अनुराग कश्यप एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. हाल ही में एक कपल इंटरव्यू में अनुराग और शुभ्रा शेट्टी ने अपने रिश्ते, उम्र के बड़े अंतर और समाज की सोच को लेकर खुलकर बात की. दोनों करीब 11 साल से रिश्ते में हैं और अब मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में साथ रह रहे हैं.