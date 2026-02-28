100 साल बाद खुला अंटार्कटिका के ‘खूनी झरने’ का रहस्य, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा

Antarctica Blood Falls Mystery: दुनिया के सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप अंटार्कटिका बेहद शानदार जगह है. जिसे देख अच्छे-अच्छे पसीने से पानी-पानी हो जाते हैं. अंटार्कटिका की मैकमुर्डो ड्राय वैली (McMurdo Dry Valleys) टेलर ग्लेशियर (Taylor Glacier) से एक धारा नीचे की तरफ गिरती हैं. यह धारा एक दम खून जैसी दिखती है.