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Antara Banerjee: कौन हैं अंतरा बनर्जी? जिन्होंने चलती ट्रेन में रेजर ब्लेड से RPF जवान पर किया हमला

Antara Banerjee Attack RPF Jawan: हिंदी टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी अरावली एक्सप्रेस में हुई एक कथित बहस के बाद चर्चा में आ गईं. 31 साल की इस एक्ट्रेस को तब गिरफ्तार किया गया जब रिजर्व्ड एसी कोच के अंदर रेलवे कर्मचारियों के साथ उनका झगड़ा हो गया. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. यह घटना 12 अगस्त को हुई थी.


By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 3:52:57 PM IST

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कौन हैं अंतरा बनर्जी - Photo Gallery
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कौन हैं अंतरा बनर्जी

अंतरा बनर्जी एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है. इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

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क्या है पूरा मामला?

अंतरा बनर्जी एक शूट के लिए सूरत जा रही थीं, तभी यह कथित बहस हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास स्लीपर-क्लास का टिकट था, लेकिन वह एसी कोच में मौजूद थीं. सीट को लेकर हुई बहस तब बढ़ गई जब रेलवे अधिकारियों और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारियों को बीच-बचाव करना पड़ा.

अंतरा बनर्जी का फिल्मी करियर - Photo Gallery
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अंतरा बनर्जी का फिल्मी करियर

अंतरा बनर्जी के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने हिंदी फिल्मों में आने से पहले टीवी से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने 'गुमराह: एंड ऑफ इनोसेंस' से टीवी पर डेब्यू किया, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी पहली मौजूदगी थी.

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सावधान इंडिया में आईं नजर

उसके बाद अंतरा क्राइम सीरीज 'सावधान इंडिया' में नजर आईं. 2014 में 'द शौकीन्स' से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया, जिसमें उनका कैमियो रोल था.

टीवी शो में करती रही काम - Photo Gallery
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टीवी शो में करती रही काम

इसके बाद अंतरा बनर्जी ने टीवी पर काम करना जारी रखा. 'बढ़ो बहू' में पिंकी अहलावत का रोल निभाने के बाद उन्हें ज्यादा पहचान मिली. यह टीवी शो 2016 से 2018 तक चली.

अंतरा बनर्जी के टीवी शो - Photo Gallery
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अंतरा बनर्जी के टीवी शो

अंतरा बनर्जी ने अब तक कई टीवी शो में काम किया है. जिसमें ‘बढ़ो बहू’, ‘लाल इश्क’, ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘कवच 2’ जैसे टीवी शो में काम किया.

अंतरा बनर्जी की फिल्में - Photo Gallery
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अंतरा बनर्जी की फिल्में

अंतरा बनर्जी ने ‘द शौकीन्स’ और ‘ये है इंडिया’ फिल्मों में काम किया है. एक्टिंग के अलावा अंतरा बनर्जी का बैकग्राउंड क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स का रहा है. वह एक ट्रेंड कथक डांसर हैं और कोलकाता में कई स्टेज इवेंट्स में परफॉर्म कर चुकी हैं.

अंतरा बनर्जी ने सीखी हैं क्लासिकल सिंगिंग - Photo Gallery
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अंतरा बनर्जी ने सीखी हैं क्लासिकल सिंगिंग

'स्टार क्लिंच' वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग भी सीखी है. अंतरा बनर्जी का जन्म कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था. बाद में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए वह अपने माता-पिता के साथ मुंबई चली गईं.

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अरावली एक्सप्रेस में क्या हुआ?

'संडे गार्डियन लाइव' की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बोरीवली और दहानू के बीच हुई. बताया जा रहा है कि यह विवाद रात 9:30 बजे से 10:50 बजे के बीच हुआ. FIR के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब एक यात्री ने अंतरा बनर्जी के टिकट को लेकर सवाल उठाए. उनसे रिज़र्व्ड सीट खाली करने के लिए कहा गया. इसके बाद टिकट कलेक्टर हरिकेश त्रिपाठी और RPF के कर्मचारियों को कोच में बुलाया गया. RPF के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर यामिनीकांत मिश्रा और कॉन्स्टेबल राजेश कुमार ने मामले में दखल दिया.

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पुलिस ने लगाया आरोप

पुलिस का आरोप है कि जब अंतरा बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और अपशब्द कहे तो विवाद और बढ़ गया. पुलिस के अनुसार, बाद में उन्होंने रेजर ब्लेड निकाला. इस घटना में यामिनीकांत मिश्रा घायल हो गए. पुलिस का यह भी आरोप है कि अंतरा बनर्जी ने खुद को घायल कर लिया और कोच से बाहर निकलने की कोशिश में खिड़की तोड़ने की कोशिश की.

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