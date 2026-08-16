Antara Banerjee: कौन हैं अंतरा बनर्जी? जिन्होंने चलती ट्रेन में रेजर ब्लेड से RPF जवान पर किया हमला

अरावली एक्सप्रेस में क्या हुआ?

'संडे गार्डियन लाइव' की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बोरीवली और दहानू के बीच हुई. बताया जा रहा है कि यह विवाद रात 9:30 बजे से 10:50 बजे के बीच हुआ. FIR के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब एक यात्री ने अंतरा बनर्जी के टिकट को लेकर सवाल उठाए. उनसे रिज़र्व्ड सीट खाली करने के लिए कहा गया. इसके बाद टिकट कलेक्टर हरिकेश त्रिपाठी और RPF के कर्मचारियों को कोच में बुलाया गया. RPF के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर यामिनीकांत मिश्रा और कॉन्स्टेबल राजेश कुमार ने मामले में दखल दिया.