कपूर खानदान में बजी शहनाई: दुल्हन बनीं अंशुला कपूर, हैवी लहंगे में ढाया कहर; जान्हवी-खुशी के ट्रेडिशनल लुक ने लूटी महफिल!

Anshula Kapoor Pre-Wedding Photos: कपूर खानदान में एक बार फिर शादी की शहनाईयां बज रही हैं. बोनी कपूर और मोना शौरी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है. कुछ दिन पहले ही कपल की रोका सेरेमनी हुई थी जिसकी तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा था. अब 21 जून को प्री-वेडिंग फेस्टीविटीज में फिर से कपूर नाचते-गाते दिख रहा है. फंक्शन में अंशुला कपूर की सिस्टर्स जान्हवी कपूर, खुशी कपूर और शनाया कपूर भी नजर आईं. यहां एक नजर डालिए शादी के फंक्शन की फोटोज पर-