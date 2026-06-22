कपूर खानदान में बजी शहनाई: दुल्हन बनीं अंशुला कपूर, हैवी लहंगे में ढाया कहर; जान्हवी-खुशी के ट्रेडिशनल लुक ने लूटी महफिल!
Anshula Kapoor Pre-Wedding Photos: कपूर खानदान में एक बार फिर शादी की शहनाईयां बज रही हैं. बोनी कपूर और मोना शौरी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है. कुछ दिन पहले ही कपल की रोका सेरेमनी हुई थी जिसकी तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा था. अब 21 जून को प्री-वेडिंग फेस्टीविटीज में फिर से कपूर नाचते-गाते दिख रहा है. फंक्शन में अंशुला कपूर की सिस्टर्स जान्हवी कपूर, खुशी कपूर और शनाया कपूर भी नजर आईं. यहां एक नजर डालिए शादी के फंक्शन की फोटोज पर-
अंशुला कपूर का प्री-वेडिंग फंक्शन
बोनी कपूर की लाड़ली और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने मंगेतर रोहन ठक्कर संग शादी कर रही हैं. कपल ने 21 जून को अपनी शादी का सबसे पहले प्री-वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें बोनी कपूर के दोनों भाई संजय कपूर और अनिल कपूर के अलावा उनका परिवार भी नजर आया.
फैमिली ने शेयर किए खुशनुमा पल
शादी की कई फोटो और वीडियो संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर और बेटी शनाया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं जिसमें पूरा परिवार शादी के फंक्शन में बॉलीवुड के गानों पर थिरकता और धूम मचाता नजर आ रहा है. अंशुला कपूर के भाई-बहन और कजिन भी पीछे नहीं रहे.
शनाया कपूर ने लिखा इमोशनल मैसेज
अंशुला कपूर की कजिन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर करके लिखा कि हम आपके बहुत प्यार करते हैं अंशुला कपूर-रोहन ठक्कर. वहीं महीप कपूर ने कैप्शन दिया कि शादी शुरू हो चुकी है. जय माता दी. अंशुला और रोहन. तस्वीरों में पूरा परिवार बेहद खुश और एक साथ नजर आ रहा है.
ट्रेडीशनल अवतार में नजर आईं अंशुला
प्री वेडिंग आउटफिट की बात करें तो पूरे कपूर खानदान ने ट्रेडीशनल आउटफिट को चुना, जबकि दुल्हन अंशुला कपूर अपनी शादी के पहले फंक्शन पर बेज और सुनहरे रंग के भारी कढ़ाई वाले लहंगा सेट में जलवा बिखेर रही थीं. लहंगे को फुलकारी दुपट्टे के साथ बेहद खूबसूरती से स्टाइल किया था. ब्लाउज की बारीक कढ़ाई, क्रिस्टल और जरदोसी का काम अंशुला के लुक को हाईलाइट कर रहा था जबकि लो-कट नेकलाइन, टेसल वाला हेम और किस्टल से सजी बैकलैस डिजाइन फुल ब्राइडल वाइव दे रही थी.
मेकअप-ज्वैलरी ने लगाए चार चांद
अंशुला के आउटफिट में गहनों ने चार चांद ही लगा दिए. गले में ब्लाउज की भारी कढ़ाई से मेल खाता हुआ कुंदन और सोने का लेयर्ड नेकलेस, मांगटीका, झुमके और अंगूठियां पहनी थीं. अंशुला ने बालों की स्लीक बन बनाई थी जिसे गोल्डन हेयर एक्सेसरीज से स्टाइल किया था. अपने ब्राइडल लुक के लिए अंशुला ने हल्का शिमरी मेकअप चुना. गहरी आईब्रो, आंखों में काजल, विंग्ड आईलाइनर, मस्कारा लगी पलकें, कैरेमेल ब्राउन लिपस्टिक, गालों पर ब्लश और हल्के शाइनिंग वाले हाईलाइटर के साथ शिमरी आईशेडो पूरे लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था.
एक साथ दिखे कपूर खानदान के सभी सितारे
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की प्री-वेडिंग रस्मों में बोनी कपूर के दोनों भाईयों का परिवार शामिल हुआ. संजय कपूर, महीप कपूर के अलावा अंशुला के भाई अर्जुन, बहन जान्हवी कपूर, खुशी कपूर भी काफी खुश नजर आ रहे थे. दोनों बहनें ट्रेडीशनल आउटफिट में कहर ढ़ा रही थीं. जान्हवी ने गुलाबी सिल्क साड़ी के साथ एंब्रॉइडरी वाले ब्लाउज और ट्रेडीशनल गोल्डन ज्वैलरी कैरी की थी जबकि खुशी ने हल्के गुलाबी रंग के कुर्ता-गरारा सेट पर एंबराल्ड ज्वैलरी को मैच किया. अंशुला की कजिन शनाया कपूर भी काफी अट्रेक्टिव लग रही थीं.
2025 में की थी रोहन संग सगाई
अंशुला कपूर बोनी कपूर और मोना शौरी कपूर की बेटी हैं. अर्जुन कपूर अंशुला के सगे भाई हैं जबकि मोना कपूर से तलाक के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी की थी जिससे उनको जान्हवी और खुशी दो बेटियां हैं. श्रीदेवी के दुनिया से जाने के बाद बोनी कपूर अपने चारों बच्चों के साथ एक साथ नजर आते हैं. अंशुला कपूर ने जुलाई 2025 में रोहन ठक्कर से सगाई की थी. कपल ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रपोजल की रोमेंटिक तस्वीरें भी शेयर की थीं.