Mata Ki Chauki Pics: अंशुला कपूर के प्री-वेडिंग लुक ने जीता फैंस का दिल, पंजाबी ‘फुलकारी दुपट्टे’ के पीछे छिपी है बेहद इमोशनल मैसेज!

Anshula Kapoor Mata Ki Chauki Event Pics: बॉलीवुड डायरेक्टर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर होने वाले हसबैंड रोहन ठक्कर के साथ माता की चौकी इवेंट के खूबसूरत पल शेयर किए हैं. तस्वीरों में अंशुला कपूर अपने भाई अर्जुन, पिता बोनी कपूर, बहन जान्हवी और खुशी, मंगेतर रोहन ठक्कर और कपूर फैमिली के तमाम सदस्यों के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं. 33 साल की अंशुला ने अपनी शादी के पहले फंक्शन में गोल्डन लंहगा पहना था जिसे फुलकारी दुपट्टे के साथ स्टाइल किया था जो पंजाबी वाइब दे रहा था. आप भी देखें अंशुला कपूरे प्री-ब्राइडल लुक्स और फंक्शन की तस्वीरें-