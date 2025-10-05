Anshula Kapoor की सगाई की 10 फोटोज देखें, जान्हवी-खुशी ने भी जीजू संग जमकर दिए पोज

Anshula Kapoor Engagement Pics: अंशुला कपूर ने लंबे समय से डेट कर रहे बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ 2 अक्टूबर को सगाई की. कपूर परिवार और दोस्तों के साथ इस फंक्शन की खूबसूरत तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.