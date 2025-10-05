Anshula Kapoor की सगाई की 10 फोटोज देखें, जान्हवी-खुशी ने भी जीजू संग जमकर दिए पोज - Photo Gallery
Anshula Kapoor Engagement Pics: अंशुला कपूर ने लंबे समय से डेट कर रहे बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ 2 अक्टूबर को सगाई की. कपूर परिवार और दोस्तों के साथ इस फंक्शन की खूबसूरत तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 5, 2025 1:11:41 AM IST

Anshula kapoor engaged
1/12

गोर धना सेरेमनी

सगाई की शुरुआत एक पारंपरिक गुजराती रीत, गोर धना से हुई. ज्वारी और धनिया के साथ सभी मेहमानों को समृद्धि और खुशियों के प्रतीक के रूप में भेंट दी गई.

Anshula kapoor pics
2/12

अंशुला का रेडिएंट लुक

अंशुला ने अर्पिता मेहता की पर्पल बंधनी लहंगे में ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जबकि रोहन ने कुणाल रावल का कुर्ता सेट पहना.

Anshula kapoor brother
3/12

अर्जुन कपूर के साथ भावुक पल

अर्जुन ने भाई की तरह रोहन के साथ कुछ पारंपरिक रिवाज निभाए. अंशुला की आंखें खुशी और भावनाओं से भरी थीं.

Anshula kapoor janhvi
4/12

जान्हवी और खुशी ने जीजू संग दिए पोज

जान्हवी और खुशी कपूर ने अपने होने वाले ब्रदर-इन-लॉ के साथ खुशी के पल शेयर किए. दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

Anshula kapoor boney kapoor
5/12

पापा संग बेटी का डांस

बोनी कपूर ने भी बेटी अंशुला के साथ खूब प्यारे प्यारे मोमेंट्स शेयर किए. दोनों का डांस पोज खूब वायरल हो रहा.

Anshula kapoor family
6/12

जान्हवी और खुशी का प्यारा अंदाज

दोनों बहनों ने हल्के पीले आउटफिट में ब्राइड्समेड की भूमिका निभाई.

Anshula kapoor Bride to be
7/12

रोमांटिक पलों की झलक

अंशुला और रोहन की कैंडिड तस्वीरों में उनकी मुस्कान और प्यार झलक रहा है.

Maheep Kapoor
8/12

शनाया और महीप का ट्विनिंग लुक

लाल रंग के आउटफिट में मां-बेटी का कॉर्डिनेटेड अंदाज और परिवार के साथ मस्ती भरे पल.

Anshula kapoor Engagement
9/12

अंशुला रीति रिवाज निभाती हुईं

इस तस्वीर में अंशुला के चेहरे पर खुशी और हल्का सा इमोशन दोनों नजर आ रहा है. फैंस जमकर उनपर प्यार बरसा रहे हैं.

Anshula kapoor photos
10/12

फुल ऑफ लव और इमोशन

अंशुला ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि रोहन ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में उन्हें प्रपोज किया था.

Anshula Mother Mona Kapoor
11/12

मां को याद कर इमोशनल हुईं अंशुला

अंशुला ने अपनी दिवंगत मां मोना कपूर के लिए सेरेमनी में एक स्पेशल सीट और फ्रेम की फोटो सजाई.

Kapoor family
12/12

सभी कपूर परिवार के साथ ग्रुप फोटो

सोनम कपूर, रिया कपूर, महीप कपूर, जहान कपूर और जान्हवी के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ परिवार की एक यादगार तस्वीर.

