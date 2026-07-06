मंडप में मां की तस्वीर, माथे पर सिंदूर और एक दूजे का साथ… सामने आईं अंशुला कपूर की शादी की खूबसूरत झलकियां
Anshula Kapoor Rohan Thakkar Wedding: फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अपने प्यार रोहन ठक्कर से शादी की. फैंस और सेलिब्रिटीज ने अंशुला और रोहन को बधाई दी है. अंशुला की शादी की पहली फोटो सामने आ गई हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से देखें इस पल की झलकियां.
दुल्हन लुक में अंशुला का खूबसूरत लुक
दुल्हन के कपड़े पहने और परफेक्ट मेकअप के साथ अंशुला बहुत खूबसूरत लग रही थीं. फैंस उनके लुक से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे; वह एक परफेक्ट दुल्हन लग रही थीं.
अंशुला और रोहन एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट कर रहे
शादी की फोटो में अंशुला और रोहन एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे. दूल्हा-दुल्हन के लुक्स की तारीफ हो रही है. इंटरनेट पर कपल की फोटोज की बाढ़ आ गई है, यूजर्स उन्हें लवली कपल कह रहे हैं.
अंशुला ने मंडप के पास अपनी मां मोना की फोटो रखी
यह फोटो बहुत इमोशनल है. अंशुला ने मंडप के पास अपनी मां मोना की फोटो रखी थी. वह अपनी मां के बहुत करीब थीं और शादी के दिन उन्हें बहुत याद किया.
जान्हवी और खुशी बहन अंशुला की शादी में रस्में निभाती हुईं
अपनी शादी के दौरान अंशुला खुशी से झूम रही थीं. फोटो में रोहन ने उनके माथे पर सिंदूर लगाया हुआ था. बहनें जान्हवी और खुशी शादी की जगह पर रस्में निभाती नजर आईं. उनके बॉन्ड ने फैंस का दिल जीत लिया है.
अंशुला और रोहन काफी खुश दिख रहे हैं
फोटो में अंशुला और रोहन एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हैं. वे साथ में बहुत खुश लग रहे हैं. रोहन शेरवानी में हैंडसम लग रहे हैं.
अंशुला और रोहन की वरमाला सेरेमनी
वरमाला सेरेमनी के दौरान अंशुला और रोहन मुस्कुराते हुए दिखे. रोहन ने अपनी लेडीलव की तरफ सिर झुकाया. फैंस को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई.
चूड़ा-कलीरें सेरेमनी के लिए अंशुला का पंजाबी लुक
चूड़ा-कलीरें सेरेमनी के लिए अंशुला ने पंजाबी लुक चुना. उन्होंने खूबसूरत पेस्टल मिंट ग्रीन सूट पहना था. लाइट मेकअप के साथ अंशुला ने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा था.