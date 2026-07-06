मंडप में मां की तस्वीर, माथे पर सिंदूर और एक दूजे का साथ… सामने आईं अंशुला कपूर की शादी की खूबसूरत झलकियां

Anshula Kapoor Rohan Thakkar Wedding: फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अपने प्यार रोहन ठक्कर से शादी की. फैंस और सेलिब्रिटीज ने अंशुला और रोहन को बधाई दी है. अंशुला की शादी की पहली फोटो सामने आ गई हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से देखें इस पल की झलकियां.