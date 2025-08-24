  • Home>
  • बोल्डनेस की हदें पार करतीं Kangana Sharma की सेक्सी अदाएं ने, सोशल मीडिया पर लगाई आग

बोल्डनेस की हदें पार करतीं Kangana Sharma की सेक्सी अदाएं ने, सोशल मीडिया पर लगाई आग

खुशी मुखर्जी एक बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस में से एक हैं, जो हमेशा इंटरनेट पर अपनी हॉट अदाओं से आग लगाती रहती हैं। उनका क्लीवेज शो, कर्वी बॉडी और बोल्ड फोटोशूट फैंस के होश उड़ा देते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी हर तस्वीर वायरल हो जाती है, जहां लोग उन्हें बोल्ड क्वीन और हॉट बेब कहकर पुकारते हैं। खुशी अक्सर छोटे-छोटे टॉप्स, डीप नेक ड्रेस और शॉर्ट्स पहनकर अपने फैंस को पागल बना देती हैं। उनका हर फोटोशूट इतना सेक्सी और स्लिजी होता है कि देखकर स्क्रीन से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है।तो चलिए जानते हैं खुशी मुखर्जी की एक बोल्ड और सेक्सी फोटोशूट के बारे में जो आपके बोडी की भी रोमटें खरी कर देगी

By: Komal Kumari Last Updated: August 24, 2025 13:06:10 IST
Kangana Sharma's black sheer dress made hearts skip a beat - Photo Gallery
1/7

कंगना शर्मा की ब्लैक शीयर ड्रेस ने बढाई दिलों की धड़कनें

कंगना शर्मा ने एक बार फिर अपने हॉट और ग्लैमरस अंदाज से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ब्लैक शीयर ड्रेस में उनका ये लुक बेहद बोल्ड और सिजलिंग लग रही है,जिसमें उन्होंने डीप नेक कट और हाई स्लिट ड्रेस पहन रखा है और साथ में हैवी सिल्वर ज्वेलरी और स्मोकी आई मेकअप ने उनके लुक को और ज्यादा आकर्षक बना दिया है। इस फोटोशूट में कंगना का हॉट लुक देखकर फैंस सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले कमेंट्स कर रहे हैं।

Kangana Sharma looked like an Apsara in a black and silver shimmery gown - Photo Gallery
2/7

कंगना शर्मा ने काले और सिल्वर शिमरी गाउन में लगी अप्सरा

कंगना शर्मा का ये लुक किसी अप्सरा से कम नहीं है। काले और सिल्वर शिमरी गाउन में उनका फिगर और भी ज्यादा कर्वी और बोल्ड नजर आ रहा है। रेड बैकग्राउंड के साथ उनका ये हॉट अंदाज दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। डार्क ब्लैक लिप्स, शार्प आई मेकअप और स्लीक हेयर बन उन्हें और ज्यादा स्लिज़ी व सिडक्टिव टच दे रहा है।ये लुक वाकई दिलों को पिघलाने वाला है।

Kangana Sharma's nude crystal outfit has stolen the hearts of fans. - Photo Gallery
3/7

कंगना शर्मा की है न्यूड क्रिस्टल आउटफिट ने चुराया फैन्स का दिल

कंगना शर्मा का ये ग्लैमरस अंदाज हर किसी को मदहोश कर देने वाला है। न्यूड क्रिस्टल आउटफिट में उनकी टोंड बॉडी और परफेक्ट कर्व्स और भी ज्यादा हॉट नजर आ रहे हैं। बैकलेस डिजाइन और शीयर फैब्रिक उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिप्स उनके हुस्न को और ज्यादा सिडक्टिव बना रहे हैं। हाथों में शाइनिंग क्लच और स्टाइलिश ज्वेलरी के साथ कंगना का ये स्लिज़ी लुक वाकई दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है।

Kangna Sharma gave a bold and sexy pose in black shorts and deep neck outfit - Photo Gallery
4/7

कंगना शर्मा काले शॉर्ट्स और डीप नेक आउटफिट में दिया बोल्ड और सेक्सी पोज

कंगना शर्मा इस फोटो में अपने बोल्ड अंदाज से सबका दिल जीत रही हैं। काले शॉर्ट्स और डीप नेक आउटफिट में उनकी हॉटनेस और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। कैमरे के सामने उनका ये स्टाइलिश और सिजलिंग पोज किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है।

Kangna Sharma stole the internet's spotlight in a black dress - Photo Gallery
5/7

कंगना शर्मा ने ब्लैक ड्रेस में इंटरनेट की चुराई स्पॉटलाइट

कंगना शर्मा इस ब्लैक ड्रेस में किसी जलती हुई चिंगारी से कम नहीं लग रही हैं। टाइट फिटिंग और शॉर्ट कट ड्रेस उनके कर्व्स को और भी हाइलाइट कर रहा है। सामने से सिम्पल लेकिन पीछे से डीप बैक डिजाइन उनकी अदा को और ज्यादा उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

Kangana Sharma posed very sexily in a white outfit. - Photo Gallery
6/7

कंगना शर्मा व्हाइट आउटफिट में दिया बेहद सेक्सी पोज

कंगना शर्मा इस नेटेड व्हाइट आउटफिट में बेहद सेक्सी और हॉट लग रही हैं। ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ ब्लैक इनर उनकी स्टाइल को और ज्यादा बोल्ड टच दे रहा है। खिड़की के पास बैठा उनका कॉन्फिडेंट और सेडक्टिव पोज इस तस्वीर को और भी हॉट बना रहा हैं।

बोल्डनेस की हदें पार करतीं Kangana Sharma की सेक्सी अदाएं ने, सोशल मीडिया पर लगाई आग - Photo Gallery
7/7

disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

बोल्डनेस की हदें पार करतीं Kangana Sharma की सेक्सी अदाएं ने, सोशल मीडिया पर लगाई आग - Photo Gallery

बोल्डनेस की हदें पार करतीं Kangana Sharma की सेक्सी अदाएं ने, सोशल मीडिया पर लगाई आग - Photo Gallery

