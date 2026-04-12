Ankurit aloo ke nuksan: अंकुरित आलू में छिपा है जहर! खाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

क्या अंकुरित आलू वाकई सुरक्षित है?

अक्सर घरों में रखे-रखे आलू में छोटे-छोटे अंकुर निकल आते हैं और लोग इन्हें काटकर इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. अंकुरित आलू के अंदर ऐसे टॉक्सिन बनने लगते हैं, जो शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं. इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है.