  • Home>
  • Gallery»
  • Ankita Lokhande Net Worth: कमाई के मामले में पति विक्की से कितनी पीछे है अंकिता लोखंडे, जानें उनकी नेट वर्थ

Ankita Lokhande Net Worth: कमाई के मामले में पति विक्की से कितनी पीछे है अंकिता लोखंडे, जानें उनकी नेट वर्थ

Ankita Lokhande Birhtday Special: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. उन्हें पवित्र रिश्ता से खास पहचान मिली. उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी के बाद अंकिता की लाइफ और भी लग्जरी हो गई है, जिसकी झलक वह सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In

By: sanskritij jaipuria | Published: December 19, 2025 10:30:42 AM IST

Follow us on
Google News
Ankita Lokhande birthday 1 - Photo Gallery
1/9

अंकिता लोखंडे का जन्मदिन

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज यानी 19 दिसंबर को अपना जन्मदिन मना रही है. इस खास मौके पर पति विक्की ने एक्ट्रेस को पोस्ट शेयर कर बधाई दी है. इस खास मौके पर आइए जानते हैं एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ बातें.

पवित्र रिश्ता से मिली पहचान

अंकिता लोखंडे को टीवी शो पवित्र रिश्ता से जबरदस्त लोकप्रियता मिली, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

Ankita Lokhande birthday 3 - Photo Gallery
3/9

पर्सनल लाइफ रही सुर्खियों में

अंकिता का दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्ता काफी चर्चा में रहा, हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए.

Ankita Lokhande birthday 4 - Photo Gallery
4/9

विक्की जैन से शादी

सुशांत से अलग होने के बाद अंकिता ने बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी की, जो एक करोड़पति बिजनेसमैन हैं.

Ankita Lokhande birthday 5 - Photo Gallery
5/9

अंकिता की नेट वर्थ

अंकिता की नेटवर्थ करीब 25–30 करोड़ रुपये बताई जाती है. हाल ही में वह पति विक्की जैन के साथ लाफ्टर शेफ 2 में नजर आई थीं, जहां उनकी बॉन्डिंग को फैंस ने खूब पसंद किया.

Ankita Lokhande birthday 6 - Photo Gallery
6/9

विक्की जैन की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्की जैन की कुल नेटवर्थ करीब 130 करोड़ रुपये बताई जाती है.

Ankita Lokhande birthday 7 - Photo Gallery
7/9

टीवी और प्रोडक्शन में मौजूदगी

विक्की जैन बिग बॉस, लाफ्टर शेफ जैसे शोज में नजर आ चुके हैं और फौजी 2 को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था.

Ankita Lokhande birthday 8 - Photo Gallery
8/9

शानदार घर और प्रॉपर्टी

विक्की का बिलासपुर में लग्जरी मेंशन है, जबकि मुंबई में उनका 8 BHK अपार्टमेंट है, जहां वे अंकिता के साथ रहते हैं.

Ankita Lokhande birthday 9 - Photo Gallery
9/9

लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन

विक्की जैन के पास लैंड क्रूजर और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारें हैं, वहीं अंकिता के पास जगुआर XF और पोर्शे 718 है.

Tags:
Ankita LokhandeAnkita lokhande birthday specialAnkita lokhande career journeyAnkita lokhande net worth
Ankita Lokhande Net Worth: कमाई के मामले में पति विक्की से कितनी पीछे है अंकिता लोखंडे, जानें उनकी नेट वर्थ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ankita Lokhande Net Worth: कमाई के मामले में पति विक्की से कितनी पीछे है अंकिता लोखंडे, जानें उनकी नेट वर्थ - Photo Gallery
Ankita Lokhande Net Worth: कमाई के मामले में पति विक्की से कितनी पीछे है अंकिता लोखंडे, जानें उनकी नेट वर्थ - Photo Gallery
Ankita Lokhande Net Worth: कमाई के मामले में पति विक्की से कितनी पीछे है अंकिता लोखंडे, जानें उनकी नेट वर्थ - Photo Gallery
Ankita Lokhande Net Worth: कमाई के मामले में पति विक्की से कितनी पीछे है अंकिता लोखंडे, जानें उनकी नेट वर्थ - Photo Gallery