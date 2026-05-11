अब साइबर ठगों का खेल खत्म? हरियाणा के छोरे ने 3 खामियां ढूंढ़ बनाया फुली सिक्योर UPI ऐप

अंकित का मजबूत UPI सिस्टम और मोबाइल ऐप

रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंकित ने एक नया UPI सिस्टम और उसके साथ एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया है. अंकित का दावा है कि यह सिस्टम न केवल साइबर फ्रॉड को रोकेगा, बल्कि गलती से हुए लेन-देन से होने वाले आर्थिक नुकसान को भी खत्म कर देगा. इन कमजोरियों को दूर करने के लिए, अंकित ने एक नया UPI फ्रेमवर्क और मोबाइल एप्लिकेशन बनाया है. उनका कहना है कि यह सिस्टम साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक मज़बूत सुरक्षा कवच का काम करेगा, और साथ ही गलत लेन-देन के आर्थिक नतीजों को भी कम करेगा.