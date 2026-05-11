अब साइबर ठगों का खेल खत्म? हरियाणा के छोरे ने 3 खामियां ढूंढ़ बनाया फुली सिक्योर UPI ऐप
Haryana Ankit Thakur UPI: जब हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले अंकित ठाकुर ने देखा कि उनके पिता जो पेशे से एक ड्राइवर हैं, ₹20,000 के साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए, तो इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया. चुपचाप बैठने के बजाय, अंकित, जो कंप्यूटर साइंस के B.Tech छात्र हैं, ने इस स्कैम की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया.
अंकित ने की UPI सिस्टम में तीन बड़ी तकनीकी खामियों की पहचान
अंकित ने अपने पिता के साथ हुए फ्रॉड का बदला मौजूदा UPI सिस्टम में तीन बड़ी तकनीकी खामियों की पहचान करके लिया ये ऐसी कमजोरियां थीं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे थे. इसके अलावा, अंकित के अनुसार, उन्होंने एक वैकल्पिक UPI सिस्टम बनाया है जो मौजूदा सिस्टम से बेहतर और पूरी तरह से सुरक्षित है.
UPI में क्या हैं वो 3 खामियां?
रिपोर्ट्स के अनुसार, अंकित की रिसर्च में तीन खास बग्स (bugs) सामने आए, जिनका इस्तेमाल हैकर्स लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने के लिए कर रहे थे.
पहला बग क्रोम इंटेंट वल्नरेबिलिटी
पहला बग क्रोम इंटेंट वल्नरेबिलिटी से जुड़ा है, जिसके ज़रिए कोई भी गलत वेबसाइट आपकी अनुमति के बिना सीधे आपके डिवाइस पर पेमेंट ऐप खोल सकती है.
दूसरा बग ऑथेंटिकेशन बाईपास
दूसरा बग ऑथेंटिकेशन बाईपास से जुड़ा है, जो हैकर्स को ऐप लॉक या बायोमेट्रिक सुरक्षा उपायों को तोड़ने में मदद करता है.
तीसरा बग ऑडियो हाईजैक
तीसरा बग और शायद सबसे खतरनाक बग ऑडियो हाईजैक से जुड़ा है. इस स्थिति में, जब कोई यूज़र पेमेंट ऐप खोलता है, तो बैकग्राउंड में छिपा हुआ कोई नकली ऐप नकली ऑडियो प्रॉम्प्ट चला सकता है, जैसे कि यूज़र को यह निर्देश देना कि पैसे पाने के लिए अपना PIN डालें. नतीजतन, यूज़र इस ऑडियो को पेमेंट ऐप से मिला असली निर्देश समझ लेता है और स्कैम का शिकार हो जाता है.
अंकित का मजबूत UPI सिस्टम और मोबाइल ऐप
रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंकित ने एक नया UPI सिस्टम और उसके साथ एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया है. अंकित का दावा है कि यह सिस्टम न केवल साइबर फ्रॉड को रोकेगा, बल्कि गलती से हुए लेन-देन से होने वाले आर्थिक नुकसान को भी खत्म कर देगा. इन कमजोरियों को दूर करने के लिए, अंकित ने एक नया UPI फ्रेमवर्क और मोबाइल एप्लिकेशन बनाया है. उनका कहना है कि यह सिस्टम साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक मज़बूत सुरक्षा कवच का काम करेगा, और साथ ही गलत लेन-देन के आर्थिक नतीजों को भी कम करेगा.
अंकित अपना बनाया UPI भारत सरकार को मुफ्त देना चाहते हैं
खास बात यह है कि अंकित का इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाकर इससे पैसे कमाने का कोई इरादा नहीं है. इसके बजाय, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को भारत सरकार को पूरी तरह से मुफ़्त देने की पेशकश की है, ताकि देश भर में लाखों UPI यूज़र्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
अंकित ने सरकारी मदद मांगी
अंकित ने Google की सिक्योरिटी टीम को अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है, और तब से एक बड़ी सिक्योरिटी खामी को ठीक कर दिया गया है. महेंद्रगढ़ के तलवाना खेड़ी गांव के रहने वाले अंकित का कहना है कि सरकारी मदद मिलने पर, वह ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के प्रयासों में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक अहम मददगार साबित हो सकते हैं.