Ank Jyotish: 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्में लोगों का क्या है मूलांक? जानें अपने जीवन के राज
Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार बहुत जिन लोगों जन्म किसी भी माह के 2,11, 20 और 29 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक क्या है. साथ ही जानते हैं किस ग्रह से है इन लोगों का संबंध और क्या कहता है इन लोगों का भाग्य.
Ank Jyotish
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से है. जिन लोगों का जन्म किसी माह के 2,11, 20 या 29 तारीख को होता है उनका मूलांक है 2. ऐसा इसलिए क्योंकि 1+1=2 , 20 का जोड़ हुआ 2+0= 2, 29 का जोड़ हुआ 2+9=11 , 1+1=2.
Ank Jyotish
जिन लोगों का मूलांक 2 होता है वह लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं. ऐसे लोग स्वभाव से बहुत संवेदनशील, दयालु,और परोपकारी होते हैं और हर तरह से दूसरों को समझने वाले होते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं.
Ank Jyotish
जिन लोगों का जन्म किसी माह के 2,11,20 या 29 तारीख को होता है वह लोग रिश्ते बनाने और उनको संभालकर रखने में विश्वास करते हैं. साथ ही ऐसे लोग हर कदम पर दूसरे की मदद करने के लिए आगे रहते हैं.
Ank Jyotish
मूलांक 2 वाले स्वभाव से बहुत इमोशनल होते हैं, यह अपनी लाइफ में बहुत से उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में सही बैलेंस बनाकर इनको जिना सीखना होता है.
Ank Jyotish
2 मूलांक वाले लोग अपनी आलोचना नहीं सह पाते और उनका मन बहुत परेशान होता है. साथ ही इस मूलांक के लोग बहुत मिलसार होते हैं और विश्वनीय होते हैं. आप इन पर विश्वास कर अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं.
Ank Jyotish
मूलांक 2 वालों का मन बहुत चंचल होता है. इस मूलांक के लोगों को सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए. ऐसा करना उनके लिए लाभकारी हो सकता है.