Ank Jyotish: 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्में लोगों का क्या है मूलांक? जानें अपने जीवन के राज

Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार बहुत जिन लोगों जन्म किसी भी माह के 2,11, 20 और 29 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक क्या है. साथ ही जानते हैं किस ग्रह से है इन लोगों का संबंध और क्या कहता है इन लोगों का भाग्य.