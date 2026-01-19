भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली! अपनी मौत की अफवाहों पर भड़कीं अंजना सिंह, बोलीं- ऐसी झूठी खबरों पर…

फेक न्यूज पर नाराजगी ज़ाहिर की(Expressed anger over fake news)

अंजना सिंह ने कहा कि ऐसी अफवाहों से न सिर्फ कलाकारों को मानसिक तनाव होता है, बल्कि उनके परिवार और करीबी लोगों को भी बहुत दुख होता है. उन्होंने अपने फैंस से अपील की कि वे बिना वेरिफाई किए किसी भी वायरल पोस्ट को शेयर न करें. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर सच नहीं होती और सतर्क रहना बहुत जरूरी है.