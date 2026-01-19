  • Home>
  • भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली! अपनी मौत की अफवाहों पर भड़कीं अंजना सिंह, बोलीं- ऐसी झूठी खबरों पर…

भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली! अपनी मौत की अफवाहों पर भड़कीं अंजना सिंह, बोलीं- ऐसी झूठी खबरों पर…

Anjana Singh Death News: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस अंजना सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाली अफवाह की वजह से सुर्खियों में है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबरें तेज़ी से फैल रही थीं, जिससे न सिर्फ उनके फैंस हैरान थे, बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हलचल मच गई थी.


By: Mohammad Nematullah | Published: January 19, 2026 3:17:21 PM IST

Fake news spread on social media - Photo Gallery
1/6

सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज (Fake news spread on social media)

सोशल मीडिया पर एक फोटो तेज़ी से शेयर की जा रही थी, जिसमें अंजना सिंह की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर 'RIP' लिखा हुआ था. तस्वीर पर फूलों की माला भी लगी हुई थी, जिससे पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि एक्ट्रेस सच में गुजर गई है.

What was the claim - Photo Gallery
2/6

क्या दावा था? (What was the claim?)

फोटो के साथ यह दावा किया जा रहा था कि एक मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस की सड़क हादसे में मौत हो गई है.

Anjana singh - Photo Gallery
3/6

फैंस घबरा गए (Fans panicked)

इस वायरल पोस्ट को देखकर अंजना सिंह के फैंस बहुत दुखी हो गए. सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई और लोग सच जानने के लिए बेचैन थे. कई फैंस ने तो उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी.

Anjana Singh breaks her silence - Photo Gallery
4/6

अंजना सिंह ने तोड़ी चुप्पी (Anjana Singh breaks her silence)

हालांकि अब अंजना सिंह ने खुद इस अफवाह पर विराम लगा दिया है. एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया और फेक पोस्ट फैलाने वालों पर गुस्सा ज़ाहिर किया है.

What did Anjana Singh say - Photo Gallery
5/6

अंजना सिंह ने क्या कहा? (What did Anjana Singh say)

उन्होंने और उनके समर्थकों ने साफ कहा कि लोगों को ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए.

Expressed anger over fake news - Photo Gallery
6/6

फेक न्यूज पर नाराजगी ज़ाहिर की(Expressed anger over fake news)

अंजना सिंह ने कहा कि ऐसी अफवाहों से न सिर्फ कलाकारों को मानसिक तनाव होता है, बल्कि उनके परिवार और करीबी लोगों को भी बहुत दुख होता है. उन्होंने अपने फैंस से अपील की कि वे बिना वेरिफाई किए किसी भी वायरल पोस्ट को शेयर न करें. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर सच नहीं होती और सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली! अपनी मौत की अफवाहों पर भड़कीं अंजना सिंह, बोलीं- ऐसी झूठी खबरों पर… - Photo Gallery

