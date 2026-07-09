पॉडकास्ट से शुरू हुई जुबानी जंग, चप्पल तक पहुंचीं… अंजना सिंह और खेसारी लाल यादव के विवाद का पूरा माजरा क्या है?

Anjana Singh Khesari Lal Controversy: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों फिल्मों या नए गानों की वजह से नहीं, बल्कि एक बड़े सोशल मीडिया विवाद को लेकर चर्चा में है. एक्ट्रेस अंजना सिंह और एक्टर खेसारी लाल यादव के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब पूरे भोजपुरी जगत की बहस बन चुकी है. एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान से शुरू हुआ विवाद ट्रोलिंग, इंस्टाग्राम लाइव, निजी आरोपों , चप्पल दिखाने और इंडस्ट्री के कलाकारों के खुलकर पक्ष लेने तक पहुंच गया. ऐसे में चलिए विस्तार से समझें की पूरी कहानी क्या है.