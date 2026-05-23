कौन हैं अंजलि फोगाट? कान्स में लहराया सनातन और भक्ति का परचम; प्रेमानंद महाराज की फोटो वाला पर्स लेकर पहुंची

Anjali Phogat Cannes 2026 Look: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है. फिल्म सितारों से लेकर फैशन डिजाइनरों और अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियों तक, हर कोई कान्स के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर रहा है. इस उत्साह के बीच, इस साल का कान्स रेड कार्पेट न सिर्फ फैशन के लिए, बल्कि सनातन धर्म और श्रद्धा पर आधारित चर्चाओं के लिए भी एक मंच बनकर उभरा है. दरअसल, जब फैशन डिजाइनर अंजलि फोगाट रेड कार्पेट पर उतरीं, तो उनका लुक प्रेमानंद महाराज और राधा-कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति की साफ झलक दिखा रहा था.