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कौन हैं अंजलि फोगाट? कान्स में लहराया सनातन और भक्ति का परचम; प्रेमानंद महाराज की फोटो वाला पर्स लेकर पहुंची

Anjali Phogat Cannes 2026 Look: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है. फिल्म सितारों से लेकर फैशन डिजाइनरों और अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियों तक, हर कोई कान्स के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर रहा है. इस उत्साह के बीच, इस साल का कान्स रेड कार्पेट न सिर्फ फैशन के लिए, बल्कि सनातन धर्म और श्रद्धा पर आधारित चर्चाओं के लिए भी एक मंच बनकर उभरा है.  दरअसल, जब फैशन डिजाइनर अंजलि फोगाट रेड कार्पेट पर उतरीं, तो उनका लुक प्रेमानंद महाराज और राधा-कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति की साफ झलक दिखा रहा था.

By: Shristi S | Published: May 23, 2026 7:03:05 PM IST

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कौन हैं अंजलि फोगाट - Photo Gallery
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अंजलि फोगाट कौन हैं?

अंजलि फोगाट एक भारतीय फ़ैशन डिज़ाइनर, मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं. वह अक्सर सुर्ख़ियों में रहती हैं, ख़ास तौर पर अपने ग्लैमरस लुक्स और कान्स फ़िल्म फ़ेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी के लिए.

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अंजलि फोगाट की आउटफिट और ज्वेलरी ने छेड़ी चर्चा

कान्स के रेड कार्पेट पर, अंजलि फोगाट ने अपने अनोखे आउटफिट और ज्वेलरी के जरिए दुनिया के सबसे बड़े फैशन मंच तक सनातन संस्कृति का संदेश पहुंचाया.

रेड कार्पेट पर छाई भक्ति की भावना - Photo Gallery
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रेड कार्पेट पर छाई भक्ति की भावना

उनके अनोखे अंदाज को देखकर लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज के प्रति भक्ति की भावना साथ ही राधे-राधे का जाप, सचमुच कान्स के रेड कार्पेट पर छा गई है.

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अंजलि फोगाट ने पहना नेट-स्टाइल चुनरी के साथ लहंगा

उनके लुक की बात करें तो, अंजलि फोगाट ने आसमानी रंग का लहंगा पहना था. उन्होंने इसके ऊपर एक जालीदार (नेट-स्टाइल) चुनरी (दुपट्टा) ओढ़ी हुई थी, यह स्टाइल आजकल फैशन की दुनिया में काफी चलन में है.

अंजलि फोगाट का खूबसूरत हेयरस्टाइल - Photo Gallery
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अंजलि फोगाट का खूबसूरत हेयरस्टाइल

इसके अलावा, अंजलि ने अपनी कमर पर एक बेल्ट पहनी थी, जिस पर राधा और कृष्ण को झूले पर झूलते हुए दिखाया गया था. उन्होंने अपने बालों की लंबी चोटी बनाई थी, जिसे मोतियों से सजे एक परंदे (बालों की सजावटी एक्सेसरी) से सजाया गया था. इस चोटी ने उनके पूरे लुक की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया था.

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प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर वाला पर्स - Photo Gallery
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प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर वाला पर्स

लेकिन, इन सभी खास बातों के बीच, कान्स में जिस एक चीज़ ने सबका ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा, वह था अंजलि का पर्स. उनके पर्स पर प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे वह रेड कार्पेट पर बड़े गर्व के साथ दिखाती नजर आईं. रेड कार्पेट पर सनातन मूल्यों और भक्ति का एक शानदार प्रदर्शन.

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Cannes 2026premanand maharaj
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