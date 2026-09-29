  • Home>
  • Gallery»
  • काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत

काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत

Anjali Anand Struggle: कभी ऐसा वक्त भी आया था जब एक्ट्रेस अंजलि आनंद के पास काम नहीं था और उनकी जमा-पूंजी भी खत्म हो चुकी थी. हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ने और भारत से बाहर जाने तक का मन बना लिया था. लगातार वजन को लेकर सलाह और काम न मिलने की परेशानी के बीच उन्हें मां की बातों का भी सामना करना पड़ा. फिर एक दिन करण जौहर की नजर उनके ऑडिशन और तस्वीरों पर पड़ी, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. 


By: Shristi S | Published: September 29, 2026 11:28:36 PM IST

Follow us on
Google News
जब अंजलि आनंद के पास नहीं था कोई काम - Photo Gallery
1/7

जब अंजलि आनंद के पास नहीं था कोई काम

अंजलि आनंद ने फराह खान के यूट्यूब चैनल पर अपने करियर के उस दौर को याद किया, जब साल 2020 में वह बेहद मुश्किल स्थिति से गुजर रही थीं. लॉकडाउन के दौरान उन्हें काम नहीं मिल रहा था और उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. एक्ट्रेस के मुताबिक, उनकी करीब 6 महीने की बचत खत्म हो चुकी थी.

You Might Be Interested In
अंजलि आनंद ने एक्टिंग और देश छोड़ने का बना लिया था मन - Photo Gallery
2/7

अंजलि आनंद ने एक्टिंग और देश छोड़ने का बना लिया था मन

अंजलि आनंद ने बताया कि हालात देखकर वह भारत छोड़ने के बारे में सोचने लगी थीं. इतना ही नहीं, उन्होंने एक्टिंग में आगे करियर न बनाने का भी मन बना लिया था. यानी जिस इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना लेकर वह आगे बढ़ी थीं, उसी से दूरी बनाने की स्थिति आ गई थी.

वजन को लेकर अंजलि आनंद को मिलती थी बार-बार सलाह - Photo Gallery
3/7

वजन को लेकर अंजलि आनंद को मिलती थी बार-बार सलाह

अंजलि आनंद ने बताया कि वह कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से कई बार मिल चुकी थीं. उनके मुताबिक, हर मुलाकात में उन्हें वजन कम करने की सलाह दी जाती थी. ऐसे में काम न मिलने के साथ वजन को लेकर लगातार मिल रही प्रतिक्रियाएं भी उनके लिए मुश्किल दौर का हिस्सा बन गई थीं.

You Might Be Interested In
अंजलि आनंद के पास आया शानू शर्मा का मैसेज - Photo Gallery
4/7

अंजलि आनंद के पास आया शानू शर्मा का मैसेज

मुश्किल समय में अंजलि आनंद के दोस्तों ने उन्हें गोवा ले जाने का फैसला किया. इसी दौरान उन्हें शानू शर्मा का मैसेज मिला. अंजलि ने बताया कि वह शानू से पहले भी कई बार मिल चुकी थीं, लेकिन इस बार आए मैसेज ने उनके करियर में एक नया मोड़ ला दिया.

अंजलि आनंद की मां को भी नहीं था यकीन - Photo Gallery
5/7

अंजलि आनंद की मां को भी नहीं था यकीन

अंजलि ने बताया कि उनकी मां को भी यकीन नहीं था कि उन्हें करण जौहर की फिल्म में मौका मिलेगा. उनकी मां सवाल करती थीं कि आखिर करण जौहर उन्हें क्यों कास्ट करेंगे. यह बात उस समय अंजलि पर दबाव और परिवार की चिंता, दोनों को दिखाती है.

करण जौहर अंजलि आनंद की ऑडिशन और तस्वीरों से हुए प्रभावित - Photo Gallery
6/7

करण जौहर अंजलि आनंद की ऑडिशन और तस्वीरों से हुए प्रभावित

अंजलि के मुताबिक, करण जौहर ने उनकी तस्वीरें और ऑडिशन देख और उनसे प्रभावित हुए. इसके बाद उन्हें 2023 की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में मौका मिला. फिल्म में उन्होंने रणवीर सिंह की बहन गायत्री रंधावा का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके किरदार की कहानी में वजन को लेकर बॉडी शेमिंग का पहलू भी दिखाया गया था.

You Might Be Interested In
टीवी से फिल्मों तक पहुंची अंजलि आनंद - Photo Gallery
7/7

टीवी से फिल्मों तक पहुंची अंजलि आनंद

अंजलि आनंद पहले से टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम थीं. उन्होंने 'ढाई किलो प्रेम' और 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' जैसे टीवी शोज में काम किया. इसके अलावा वह 2021 की फिल्म बेल बॉटम में भी जर आई थीं, हालांकि उन्हें फिल्म में क्रेडिट नहीं मिला. इसके बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने उन्हें बड़े पर्दे पर पहचान दिलाई. आगे वह धमाल 4 में भी नजर आईं. जिस दौर में अंजलि इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुकी थीं, वहीं से उनके करियर ने एक नया मोड़ लिया.

Tags:
Anjali Anandkaran johar
काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत - Photo Gallery
काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत - Photo Gallery
काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत - Photo Gallery
काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत - Photo Gallery
काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत - Photo Gallery