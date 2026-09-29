काम मिलना बंद, खाते में पैसे खत्म, सहे मां के ताने… एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन; फिर अचानक पलट गई किस्मत

Anjali Anand Struggle: कभी ऐसा वक्त भी आया था जब एक्ट्रेस अंजलि आनंद के पास काम नहीं था और उनकी जमा-पूंजी भी खत्म हो चुकी थी. हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ने और भारत से बाहर जाने तक का मन बना लिया था. लगातार वजन को लेकर सलाह और काम न मिलने की परेशानी के बीच उन्हें मां की बातों का भी सामना करना पड़ा. फिर एक दिन करण जौहर की नजर उनके ऑडिशन और तस्वीरों पर पड़ी, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.