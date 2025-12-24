Anil Kapoor Birthday Special: ‘झकास मैन’ और ‘धक-धक गर्ल’; क्यों आज भी दिलों पर राज करती है ये 90s की जोड़ी, अचानक आई दूरी की क्या थी वजह?
बॉलीवुड के ‘झकास मैन’ अनिल कपूर जिनकी एनर्जी, चार्म और मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 90 के दशक में थी. उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको लेकर चल रहे हैं उस सदाबहार दौर में, जब पर्दे पर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने रोमांस, इमोशन और केमिस्ट्री की नई परिभाषा गढ़ दी थी. उनके बर्थडे स्पेशल में जानिए क्यों आज भी अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी दिलों पर राज करती है, कौन से सीन बने आइकॉनिक, प्यार की अफवाहों में कितनी सच्चाई थी और आखिर क्यों ये यादगार जोड़ी फिर साथ नज़र नहीं आई
‘झकास मैन’ अनिल कपूर और धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित
90 के दशक में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और दमदार रोमांटिक जोड़ियों में गिना गया.
पहली बार साथ आने से ही दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री
दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि दर्शकों को लगता था जैसे ये सिर्फ़ अभिनय नहीं, बल्कि असल एहसास हो
फिल्मों में रोमांस, मासूमियत और जुनून का परफेक्ट मेल
इनकी फिल्मों में प्यार सिर्फ़ डायलॉग्स से नहीं, बल्कि नज़रों, मुस्कान और खामोशी से भी झलकता था.
आइकॉनिक फिल्में जिन्होंने इस जोड़ी को अमर बना दिया
तेज़ाब, राम लखन, परिंदा, बेटा जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को बॉलीवुड इतिहास में खास जगह दिलाई.
लोकप्रिय सीन जो आज भी दिल छू जाते हैं
‘एक दो तीन’ का रोमांटिक असर हो या ‘बेटा’ की इमोशनल केमिस्ट्री आज भी ये सीन रील्स और यादों में ज़िंदा हैं
क्या असल ज़िंदगी में भी था कुछ खास?
इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री की वजह से लव अफेयर की अफवाहें भी खूब उड़ीं, हालांकि दोनों ने हमेशा इन्हें सिर्फ़ दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ता बताया.
फिर साथ में फिल्में क्यों नहीं की?
समय के साथ दोनों के करियर की दिशा बदल गई, स्क्रिप्ट्स कम होती गईं और इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स आ गए.
मैरिज और पर्सनल लाइफ भी बनी दूरी की वजह
माधुरी की शादी और विदेश शिफ्ट होने के बाद, दोनों का साथ में काम करना नेचुरली कम हो गया.
अनिल कपूर की दूसरी यादगार रोमांटिक जोड़ियाँ
श्रीदेवी, जूही चावला, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेसेज़ के साथ भी अनिल कपूर ने शानदार रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई.
फिर भी अनिल–माधुरी की जोड़ी क्यों है खास?
क्योंकि यह जोड़ी सिर्फ़ फिल्मों तक सीमित नहीं रही,यह 90s की मोहब्बत, मासूमियत और सिनेमा का एहसास बन गई.