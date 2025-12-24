Anil Kapoor Birthday Special: ‘झकास मैन’ और ‘धक-धक गर्ल’; क्यों आज भी दिलों पर राज करती है ये 90s की जोड़ी, अचानक आई दूरी की क्या थी वजह?

बॉलीवुड के ‘झकास मैन’ अनिल कपूर जिनकी एनर्जी, चार्म और मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 90 के दशक में थी. उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको लेकर चल रहे हैं उस सदाबहार दौर में, जब पर्दे पर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने रोमांस, इमोशन और केमिस्ट्री की नई परिभाषा गढ़ दी थी. उनके बर्थडे स्पेशल में जानिए क्यों आज भी अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी दिलों पर राज करती है, कौन से सीन बने आइकॉनिक, प्यार की अफवाहों में कितनी सच्चाई थी और आखिर क्यों ये यादगार जोड़ी फिर साथ नज़र नहीं आई