Angad Hasija Sara Khan: क्या अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी के प्यार में थे अंगद हसीजा? सालों बाद एक्टर ने खुद खोला रिश्ते का राज़
Angad Hasija Sara Khan Affair Rumours: टीवी की दुनिया में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं, जिनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री देखकर दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते हैं. ऐसी ही एक जोड़ी अंगद हसीजा और सारा खान की रही है. सीरियल सपना बाबुल का-बिदाई में दोनों ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था. पर्दे पर उनकी नजदीकियों और शानदार बॉन्डिंग को देखकर फैंस ने उनके अफेयर के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. यहां तक कि दोनों कि रिश्ते को लेकर खूब चर्चाएं हुईं. लेकिन क्या वाकई अंगद अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी सारा के प्यार में पड़ गए थे?
अंगद हसीजा और सारा खान ने टीवी कपल ने सुर्खियां बटोरीं
अंगद हसीजा और सारा खान टीवी शो सपना बाबुल का: बिदाई में एक साथ दिखे. शो में दर्शकों को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आई. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि फैंस को लगने लगा कि वे असल ज़िंदगी में भी कपल हैं.
स्क्रीन पर दिखाया गया पति-पत्नी का रिश्ता
अंगद और सारा ने शो में पति-पत्नी का रोल किया. उनकी समझ और रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा. इससे ऑफ-स्क्रीन भी उनके रिश्ते के बारे में चर्चा होने लगी.
क्या सच में था अंगद हसीजा और सारा खान का अफेयर?
उस समय अंगद और सारा के बीच लिंक-अप की कई अफवाहें थीं. फैंस को उनकी जोड़ी इतनी पसंद आई कि वे उन्हें असल ज़िंदगी में भी साथ देखना चाहते थे. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते को रोमांटिक नहीं कहा.
अफेयर की अफवाहों पर अंगद ने क्या कहा?
हाल ही में शार्दुल पंडित से बातचीत में अंगद ने सारा के साथ अपने कथित अफेयर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि लोगों ने बेवजह उनका नाम सारा के साथ जोड़ा. अंगद के मुताबिक, ऐसी खबरें पढ़कर दोनों हंस पड़े.
सारा के साथ अब भी अच्छी दोस्ती है अंगद की
अंगद और सारा का भले ही रोमांटिक रिश्ता न रहा हो, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार है. वे रेगुलर तौर पर सोशल मीडिया पर एक साथ रील और वीडियो शेयर करते हैं. उन्हें अक्सर एक साथ घूमते और मस्ती करते देखा गया है.
क्या अंगद हसीजा अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी से प्यार करते थे?
काफी समय तक फैंस को लगा कि अंगद और सारा की शानदार केमिस्ट्री देखकर दोनों डेटिंग कर रहे हैं. हालांकि, अंगद ने इन खबरों को सिर्फ अफवाह बताया. उनके मुताबिक, सारा के साथ उनका कोई अफेयर नहीं था. वे अच्छे दोस्त थे और लिंक-अप की खबरों पर हंसते थे. इसका मतलब है कि यह ऑन-स्क्रीन पति-पत्नी की जोड़ी असल जिंदगी में सिर्फ दोस्त थे.