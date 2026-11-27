Angad Hasija Sara Khan Affair Rumours: टीवी की दुनिया में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं, जिनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री देखकर दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते हैं. ऐसी ही एक जोड़ी अंगद हसीजा और सारा खान की रही है. सीरियल सपना बाबुल का-बिदाई में दोनों ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था. पर्दे पर उनकी नजदीकियों और शानदार बॉन्डिंग को देखकर फैंस ने उनके अफेयर के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. यहां तक कि दोनों कि रिश्ते को लेकर खूब चर्चाएं हुईं. लेकिन क्या वाकई अंगद अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी सारा के प्यार में पड़ गए थे?