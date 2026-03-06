मीठा जहर सूंघकर भविष्य बता देती थी पुजारिन, सिकंदर भी झुकता था अपना सिर; जानें डेल्फी के मंदिर का रहस्य

Oracle of Delphi: प्राचीन ग्रीस के इतिहास में डेल्फी का मंदिर एक ऐसी जगह थी, जहां बड़े-बड़े राज अपनी सिर झुकाते थे. लोगों के मुताबिक, यहां बैठने वाली महिला जिसे पायथिया कहा जाता था. वह सीधे अपोलो देवता से बात करती है. उनसे लोग युद्ध की रणनीति से लेकर घर के झगड़े तक के बारे में सलाह लेने के लिए मीलो दूर से आते थे. कहा जाता है कि महान सिकंदर भी अपनी जीत का आशीर्वाद लेने यहीं पर आए थे. पुजारिन एक तिपाई स्टैंड पर बैठती थी. जिसका आवाज अचानक बदल जाती थी, कांपने लगती और फिर वह अजीब बातें किया करती थी. लोग इसे दैविय शक्ति मानते थे. लेकिन इसके क्या कोई पीछे कोई गहरा और वैज्ञानिक राज छिपा था?