‘अगस्त में सर्जरी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया’, पढ़िए आर्यन से अनाया बनी संजय बांगड़ की बेटी का दर्द भरा मैसेज !

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर आजकल अपनी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सुर्खियों में हैं. अनाया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी पर्सनल ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव शेयर करती रहती हैं. उनके लिए साल 2025 एक “रोलर कोस्टर राइड” जैसा रहा है, जिसने उनकी फिजिकल पहचान और मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है.