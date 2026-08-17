अनन्या राज की मौत के पीछे का क्या है सच? इस गंभीर बीमारी से जूझ रहीं थी एक्ट्रेस, क्या था आखिरी पोस्ट? जानिए सबकुछ

Ananya Raj Death Reason | Ananya Raj Cause Of Death: जानी-मानी अभिनेत्री अनन्या राज का एक महीने पहले 27 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन इसकी जानकारी अब लोगों को लगी. उनकी मौत के पीछे के पीछे का सच जानकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है. आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया था. वह टीवी की दुनिया से लेकर साउथ और बॉलीवुड में भी काम कर चुकी थीं. चलिए एक नजर डालते हैं उनके करियर और नेटवर्थ पर.