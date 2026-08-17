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अनन्या राज की मौत के पीछे का क्या है सच? इस गंभीर बीमारी से जूझ रहीं थी एक्ट्रेस, क्या था आखिरी पोस्ट? जानिए सबकुछ

Ananya Raj Death Reason | Ananya Raj Cause Of Death: जानी-मानी अभिनेत्री अनन्या राज का एक महीने पहले 27 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन इसकी जानकारी अब लोगों को लगी. उनकी मौत के पीछे के पीछे का सच जानकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है. आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया था. वह टीवी की दुनिया से लेकर साउथ और बॉलीवुड में भी काम कर चुकी थीं. चलिए एक नजर डालते हैं उनके करियर और नेटवर्थ पर. 


By: Sujeet Kumar | Last Updated: August 17, 2026 12:10:19 PM IST

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क्या था मौत का कारण?

परिवार के मुताबिक, अनन्या राज का 15 जुलाई की सुबह निधन हो गया था. वह एक साल से अधिक समय से शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रही थीं. परिवार ने बताया कि उन्होंने इन मुश्किलों से उबरने के लिए आखिरी समय तक हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी.

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क्या था आखिरी पोस्ट?

अनन्या राज का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 17 मई को था. तस्वीर को पोस्ट करते समय अभिनेत्री ने लिखा था, कि ये समय चमकने का है. इसके बाद उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया था.

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अनन्या राज की फिल्में

मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी अनन्या राज ने अपने करियर में फिल्मों के साथ-साथ म्यूज़िक वीडियो में भी काम किया. उन्होंने 2016 की फिल्म '7 आवर्स टू गो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद एक्ट्रेस 'द फाइनल एग्जिट' में नजर आईं, जो 2017 में रिलीज हुई थी. साल
2019 में, वह हॉरर फिल्म 'घोस्ट' में नजर आई थीं. बड़े पर्दे पर अपने काम के अलावा, अनन्या ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था.

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साउथ फिल्मों ने किया कमाल

हिंदी सिनेमा के अलावा अनन्या राज ने क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया. वह 2022 में रिलीज हुई तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर ‘ठगड़े ले’ में नजर आई थीं. श्रीनिवास राजू के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नवीन चंद्रा, दिव्या पिल्लई और पी. रविशंकर मुख्य भूमिकाओं में थे.

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अनन्या राज की नेटवर्थ?

अनन्या राज की नेट वर्थ के बारे में कोई भरोसेमंद और वेरिफाइड जानकारी नहीं है. फिल्मों में उनके काम के लिए उनके फाइनेंशियल फायदे और सैलरी के बारे में किसी भी भरोसेमंद सोर्स में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी क्योंकि उन्होंने इसे प्राइवेट रखा था.

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निधन को एक महीने तक छुपाया

अनन्या राज के निधन की जानकारी उनकी मौत के एक महीने से ज्यादा समय बाद साझा की गई. हालांकि, परिवार ने इसकी वजह स्पष्ट नहीं की और लोगों से इस मुश्किल घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की. इसलिए लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं.

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