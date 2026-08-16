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कौन थीं अनन्या राज? जिनकी 27 साल में हुई मौत, बॉलीवुड-साउथ फिल्मों में कर चुकीं काम; ग्लैमर का लगाती थीं तड़का

Ananya Raj: मनोरंजन की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई. मशहूर एक्ट्रेस अनन्या राज की महज 27 की उम्र में मौत हो गई. वह बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में काम भी कर चुकी थीं. वो मॉडलिंग भी करती थीं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस अनन्या राज के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 16, 2026 4:50:06 PM IST

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कैसे हुआ निधन?

अनन्या राज के परिवार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह दुखद खबर साझा करते हुए प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया. पोस्ट में लिखा, 'यह अनन्या का परिवार है. बड़े दुख के साथ हम यह सूचित करते हैं कि अनन्या का 15 जुलाई की सुबह निधन हो गया. नींद में ही शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया. एक साल से अधिक समय से वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से जूझ रही थीं. उन्होंने एक योद्धा की तरह इन कष्टों से लड़ाई लड़ी.'

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परिवार वालों ने प्राइवेसी की अपील की

पोस्ट में आगे लिखा था, 'वह एक मजबूत लड़की थी और रानी की तरह जीवन जीती थी. बच्ची, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी. हम आप सभी से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं. और इस कठिन समय में, हम निजता और शांति बनाए रखना चाहते हैं.'

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फिल्मों के अलावा म्यूजिक वीडियोज में भी किया था काम

अनन्या राज एक भारतीय अभिनेत्री थीं, जो हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती थीं. मुंबई में पली-बढ़ीं अनन्या ने फिल्मों और संगीत वीडियो में अभिनय करके मनोरंजन जगत में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई.

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बॉलीवुड फिल्मों में किया था काम

अनन्या राज ने 2016 में आई फिल्म '7 आवर्स टू गो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'द फाइनल एग्जिट' (2017) और 'घोस्ट' (2019) में भी अभिनय किया. उनके अभिनय ने उन्हें पहचान दिलाई, वहीं उनके संगीत वीडियो में उनके काम ने उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाई. उन्होंने टी-सीरीज़, ज़ी म्यूज़िक और टाइम्स म्यूज़िक जैसे प्रमुख संगीत लेबल के साथ जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है.

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साउथ सिनेमा में भी किया काम

हिंदी फिल्मों के साथ अनन्या राज ने साउथ सिनेमा में भी काम किया था. वह 2022 की तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर ‘थगेड़े ले’ में नजर आईं, जिसमें नवीन चंद्र, दिव्या पिल्लई और पी. रवि शंकर भी अहम भूमिकाओं में थे.

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सोशल मीडिया पर भी थीं एक्टिव

अनन्या राज इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थीं. उनके इंस्टाग्राम पर कुल 275K फॉलोअर्स हैं. अब वो इस दुनिया में नहीं हैं.

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