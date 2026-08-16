कौन थीं अनन्या राज? जिनकी 27 साल में हुई मौत, बॉलीवुड-साउथ फिल्मों में कर चुकीं काम; ग्लैमर का लगाती थीं तड़का

कैसे हुआ निधन?

अनन्या राज के परिवार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह दुखद खबर साझा करते हुए प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया. पोस्ट में लिखा, 'यह अनन्या का परिवार है. बड़े दुख के साथ हम यह सूचित करते हैं कि अनन्या का 15 जुलाई की सुबह निधन हो गया. नींद में ही शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया. एक साल से अधिक समय से वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से जूझ रही थीं. उन्होंने एक योद्धा की तरह इन कष्टों से लड़ाई लड़ी.'