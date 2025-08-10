  • Home>
बिकिनी में Ananya Panday की हॉट अदाएं, लोगों के दिलों में लगाती है आग और चुरा लेती रातों की नींद

अनन्या पांडे बॉलीवुड की एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जो अपने स्टाइल और चार्म से हमेशा चर्चा में रहती हैं।  उन्होंने  फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से एक्टिंग शुरू की और पहली ही फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया। अनन्या का फैशन सेंस कमाल का है—कभी इंडियन ड्रेस में तो कभी वेस्टर्न आउटफिट में, वह हर लुक में शानदार लगती हैं और अपने फैंस से खूब सारी तारीफें बटोरती हैं।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 10, 2025 15:44:39 IST
1/7

बीच किनारे अनन्या पांडे का हॉट अंदाज (Ananya Panday’s hot beachside look)

इस तस्वीर में अनन्या पांडे नीले रंग की हॉट बिकनी पहन कर बीच के किनारे खड़ी हैं। नीला आसमान और उनके कर्वी फिगर ने पूरे सीन को और भी खूबसूरत बना दिया है। उनका रिलैक्स्ड पोज और चेहरे पर कॉन्फिडेंस इस तस्वीर को देखने वालों के दिलों की धड़कनें तेज कर देता है।

2/7

गोल्डन आउटफिट में कर्व्स और ग्लैमर से मचाई सनसनी (Ananya stuns in golden outfit)

इस फोटो में अनन्या पांडे गोल्डन मेटालिक ब्रालेट और मैचिंग स्कर्ट में कहर ढा रही हैं। उनका कॉन्फिडेंट पोज और खूबसूरत स्माइल, हेयरस्टाइल पूरे लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है। अनन्या के इस लुक से नजरे हटाना मुश्किल हो जाता है।

3/7

ग्रीन ट्रॉपिकल प्रिंट वाली टाई-अप बिकिनी में अनन्या पांडे का जलवा बेमिसाल (Ananya in tropical bikini)

समुद्र की लहरों के किनारे अनन्या पांडे का यह बिकिनी लुक वाकई लोगो के दिलों पर राज कर रहा हैं। ग्रीन ट्रॉपिकल प्रिंट वाली टाई-अप बिकिनी में उनका टोंड फिगर और बेफिक्र अंदाज काफी अलग नजर आ रहा हैं।

4/7

रेत के किनारों पर अनन्या का हॉटनेस ब्लास्ट (Ananya's hotness blast )

अनन्या पांडे का यह बिकिनी अवतार सीधा लोगों के दिलों पर वार करता है। न्यूड-टोन टाई-अप बिकिनी में उनका सेक्सी फिगर, शाइनिंग स्किन बेहद खूबसूरत नजर आ रहा हैं। अनन्या का ये बीच और पूलसाइड वाला बोल्ड लुक उनकी अदाओं और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो फैंस को दीवाना बना देता है।

5/7

अनन्या का मरून ट्यूब टॉप और ग्रीन बिकिनी बॉटम में हुस्न का जलवा (Ananya's beauty shines in maroon tube top and green bikini bottom )

मरून ट्यूब टॉप और ग्रीन बिकिनी बॉटम में उनकी अदाएं फैंस के दिलों पर जादू बिखेर रही हैं। खुले बालों और कॉन्फिडेंस से भरे पोज उनकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं।

6/7

पिंक बिकिनी में अनन्या का समर स्वैग (Ananya's summer swag in pink bikini)

इस तस्वीर में अनन्या ने पिंक बिकिनी पहन रखी हैं जिसमे उनकी टोंड फिगर और ग्लोइंग स्किन का कमाल हर नजर को उनकी तरफ मोड़ रहा हैं। सनग्लासेज में उनका ये स्टाइलिश अंदाज, बीच वाइब्स को और भी हॉट और ग्लैमरस बना रहा है।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

