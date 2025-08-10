बिकिनी में Ananya Panday की हॉट अदाएं, लोगों के दिलों में लगाती है आग और चुरा लेती रातों की नींद

अनन्या पांडे बॉलीवुड की एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जो अपने स्टाइल और चार्म से हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्होंने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से एक्टिंग शुरू की और पहली ही फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया। अनन्या का फैशन सेंस कमाल का है—कभी इंडियन ड्रेस में तो कभी वेस्टर्न आउटफिट में, वह हर लुक में शानदार लगती हैं और अपने फैंस से खूब सारी तारीफें बटोरती हैं।