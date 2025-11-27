Ananya Panday के रेड हॉट लुक ने उड़ाए होश, डोरी वाली लाल बिकिनी में देख मचल गया हर कोई!

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा’ के टीजर रिलीज के बाद चर्चा में हैं. अनन्या का टीजर में बोल्ड अंदाज देखने को मिला है. अनन्या फिल्म में जबरदस्त बिकिनी लुक्स में नजर आएंगी. चलिए आपको दिखाते हैं उनके कुछ बेस्ट बिकिनी लुक्स.