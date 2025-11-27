  • Home>
Ananya Panday के रेड हॉट लुक ने उड़ाए होश, डोरी वाली लाल बिकिनी में देख मचल गया हर कोई!

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा’ के टीजर रिलीज के बाद चर्चा में हैं. अनन्या का टीजर में बोल्ड अंदाज देखने को मिला है. अनन्या फिल्म में जबरदस्त बिकिनी लुक्स में नजर आएंगी. चलिए आपको दिखाते हैं उनके कुछ बेस्ट बिकिनी लुक्स.


By: Kavita Rajput | Published: November 27, 2025 8:49:33 AM IST

1/7

रेड हॉट लुक ने उड़ाए होश

अनन्या फिल्म के टीजर में लाल डोरी वाली बिकिनी पहने बेहद हॉट लग रही हैं. ऊपर उन्होंने एक वाइट और रेड क्रॉप टीशर्ट पहनी है जबकि नीचे उनकी डोरी वाली रेड बिकिनी देख फैंस के होश उड़ गए हैं.

2/7

परफेक्ट फिगर की मालकिन हैं अनन्या

अनन्या बेहतरीन फिगर और परफेक्ट हाइट की मालकिन हैं. वह अक्सर अपनी बीच वेकेशन के दौरान बिकिनी में तस्वीरें शेयर करती हैं.

3/7

बिकिनी में लगती हैं कातिलाना

अनन्या का बीच वेकेशन के लिए परफेक्ट आउटफिट बिकिनी है. उनकी बिकिनी तस्वीरें झट से वायरल हो जाती हैं.

4/7

अनन्या का उड़ाया जाता था मजाक

अनन्या जब बॉलीवुड में नई थीं तो उन्हें भी ट्रोलिंग से गुजरना पड़ा था. सोशल मीडिया पर उन्हें उन्हें लीन फीगर की वजह से माचिस की तीली और चिकन लेग्स कहकर चिढाया जाता था.

5/7

करण जौहर ने दिया था ब्रेक

अनन्या ने करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. वह ड्रीम गर्ल 2, पति पत्नी और वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, गहराइयां, खो गए हम कहां जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं हैं.

6/7

दो एक्टर्स से हो चुका ब्रेकअप

अनन्या ईशान खट्टर को डेट कर चुकी हैं लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद वह आदित्य रॉय कपूर के साथ रिलेशन में थीं लेकिन ये भी टूट गया.

7/7

करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या

रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या पांडे की टोटल नेटवर्थ 74 करोड़ रुपये है.

Tags:
Ananya Pandayananya panday bikiniAnanya Panday bold picsAnanya Panday hotAnanya Panday sexy
