  • पिंक सिटी में Ananya Panday गुलाबो रानी लहंगे की खूबसूरती में रैंप वॉक कर, सबको किया अपने हुस्न से मंत्रमुग्ध

पिंक सिटी में Ananya Panday गुलाबो रानी लहंगे की खूबसूरती में रैंप वॉक कर, सबको किया अपने हुस्न से मंत्रमुग्ध

बॉलीवुड की फेमस और हॉट एक्ट्रेस में से एक अनन्या पांडे, जो अपनी हॉट और सेक्सी लुक्स और अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। लेकिन कई बार एक्ट्रेस मॉडलिंग में भी अपना हुस्न का जलवा हर जगह बिखेरती हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपने पिंक लहंगे में मोर के साथ फोटो लेते हुए दिखीं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ खास ट्रेडिशनल आउटफिट्स के बारे में, जिन्हें देखने के बाद आप भी अनन्या पांडे पर अपना दिल हार बैठेंगे।

By: Komal Kumari Last Updated: August 24, 2025 14:19:07 IST
1/6

गुलाबी लहंगे में अनन्या पांडे का कातिलाना अंदाज

अनन्या पांडे अपने हुस्न और चार्म से हमेशा चर्चा में रहती हैं और इस पिंक लहंगे में उनका जलवा सचमुच दिल चुरा लेने वाला है। गहरे गुलाबी रंग का ये ट्रेडिशनल लुक उनके बोल्ड अंदाज को और भी निखार रहा है। हाथों में चूड़ियाँ, गले में भारी नेकलेस और माथे पर सजी बिंदी उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रही है। मोर पंख के साथ उनकी अदा इतनी सिजलिंग लग रही है कि हर किसी की नजर उन पर थम जाती है।

Ananya Pandey looks as beautiful as an angel in off-white saree - Photo Gallery
2/6

अनन्या पांडेऑफ-व्हाइट साड़ी में लगी परी जैसी सुंदर

अनन्या पांडे इस ऑफ-व्हाइट साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। गोल्डन ब्लाउज का डीप कट और शाइनिंग बॉर्डर उनके लुक को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना रहा है। खुले कंधों पर डाली साड़ी की प्लिट्स उनके स्टाइल को स्लिजी और सेडक्टिव टच दे रही हैं। हैवी नेकपीस और मून शेप पर्स उनके ओवरऑल आउटफिट को रॉयल वाइब दे रहे हैं। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास भरा पोज और स्मोकी आईज किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी हैं।

Ananya Panday steals the internet's thunder in a royal purple saree - Photo Gallery
3/6

अनन्या पांडे ने रॉयल पर्पल साड़ी में चुराया इंटरनेट पर लगी आग

अनन्या पांडे इस तस्वीर में रॉयल पर्पल साड़ी में कहर ढा रही हैं। उनका यह हॉल्टर-नेक ब्लाउज और हैवी एम्ब्रॉइडरी बॉर्डर पूरे लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है। खुले पल्लू के साथ साड़ी का यह स्टाइल उनकी पतली कमर और एलिगेंट फिगर को और उभार देता है। लाइट मेकअप और शार्प हाइलाइट्स उनके चेहरे की नैचुरल ग्लो को चमका रहे हैं।

Ananya Pandey increased her hotness in deep neck blouse and back string - Photo Gallery
4/6

अनन्या पांडे डीप नेक ब्लाउज और बैक डोरी में बढ़ाई हॉटनेस

अनन्या पांडे इस आसमानी नीली फ्लोरल साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। उनके डीप नेक ब्लाउज और बैक डोरी पर लगे रंगीन फूल पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। खुले पल्लू में झलकती उनकी पतली कमर और सिंपल जूलरी उनकी नैचुरल हॉटनेस को उभार रही है।

Ananya Pandey posed like a royal queen in a silk saree - Photo Gallery
5/6

अनन्या पांडे सिल्क साड़ी में दिया रॉयल क्वीन जैसा पोज

अनन्या पांडे ने सिल्क साड़ी पहनी है। साड़ी का हल्का रंग और सूती फैब्रिक उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है। उसकी सादी में सहजता और ग्लैमर का मेल है। वह आरामदायक और स्टाइलिश लग रही है, जैसे कोई रॉयल क्वीन। उसकी हॉटनेस, उसकी मुस्कान और इस लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। यह साड़ी लुक बहुत ही सिंपल, परफेक्ट और स्टाइलिश है, जो हर लड़की को इंस्पायर कर सकता है।

6/6

disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

