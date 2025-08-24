पिंक सिटी में Ananya Panday गुलाबो रानी लहंगे की खूबसूरती में रैंप वॉक कर, सबको किया अपने हुस्न से मंत्रमुग्ध

बॉलीवुड की फेमस और हॉट एक्ट्रेस में से एक अनन्या पांडे, जो अपनी हॉट और सेक्सी लुक्स और अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। लेकिन कई बार एक्ट्रेस मॉडलिंग में भी अपना हुस्न का जलवा हर जगह बिखेरती हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपने पिंक लहंगे में मोर के साथ फोटो लेते हुए दिखीं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ खास ट्रेडिशनल आउटफिट्स के बारे में, जिन्हें देखने के बाद आप भी अनन्या पांडे पर अपना दिल हार बैठेंगे।