  • Home>
  • Gallery»
  • Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई

Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई

Ananya Panday Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी का नाम ही एक ट्रेडिशनल और रॉयल लुक देता है, लेकिन इसे सिर्फ़ ट्रेडिशनल स्टाइल में ही पहनना जरूरी नहीं है. अगर आप शादी, त्योहार या किसी खास मौके के लिए बनारसी साड़ी में मॉडर्न और ग्लैमरस टच ढूंढ रही हैं, तो अनन्या पांडे का नीला बनारसी साड़ी लुक एकदम सही इंस्पिरेशन हो सकता है. उन्होंने एक क्लासिक साड़ी को मॉडर्न ब्लाउज़ और रॉयल ज्वेलरी के साथ स्टाइलिश ट्विस्ट दिया.


By: Shristi S | Published: August 11, 2026 9:22:08 PM IST

Follow us on
Google News
अनन्या ने अपनी साड़ी के साथ स्टेटमेंट ब्लाउज़ चुना - Photo Gallery
1/6

अनन्या ने अपनी साड़ी के साथ स्टेटमेंट ब्लाउज़ चुना

बनारसी साड़ी का पूरा लुक काफी हद तक ब्लाउज़ डिज़ाइन पर निर्भर करता है. अनन्या ने अपनी साड़ी को मैचिंग स्ट्रैपलेस ट्यूब ब्लाउज़ के साथ पेयर किया, जिसने ट्रेडिशनल आउटफिट में ग्लैमर जोड़ दिया. अगर आप अपनी साड़ी को थोड़ा बोल्ड और कंटेम्पररी बनाना चाहती हैं, तो ट्यूब, ऑफ़-शोल्डर या स्लीवलेस ब्लाउज़ ट्राई करें.

You Might Be Interested In
ड्रेपिंग को सिंपल और क्लासिक रखें - Photo Gallery
2/6

ड्रेपिंग को सिंपल और क्लासिक रखें

जब साड़ी का फ़ैब्रिक और बॉर्डर अपने आप में खूबसूरत हों, तो ज़्यादा ट्विस्ट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है. अनन्या ने साड़ी को क्लासिक तरीके से पहना था, जिसमें सामने की तरफ साफ-सुथरी प्लीट्स थीं और कंधे पर पल्लू था. इस तरह साड़ी का डिज़ाइन सबसे अलग दिखता है और पूरा लुक एलिगेंट लगता है.

जूलरी से रॉयल टच मिलता है - Photo Gallery
3/6

जूलरी से रॉयल टच मिलता है

सही जूलरी बनारसी साड़ी के साथ आपके लुक को तुरंत बेहतर बना सकती है. अनन्या ने एक भारी गोल्ड चोकर को सेंटर ऑफ़ अटेंशन बनाया. उन्होंने इसे मिनिमल इयररिंग्स, ब्रेसलेट और स्टेटमेंट रिंग्स के साथ पेयर किया. अगर आपकी साड़ी भारी है, तो सबसे अच्छा है कि एक बड़े जूलरी पीस को हाइलाइट करें और बाकी एक्सेसरीज़ को बैलेंस करें.

You Might Be Interested In
फ्लोरल बन लुक को और अच्छा बनाएगा - Photo Gallery
4/6

फ्लोरल बन लुक को और अच्छा बनाएगा

ट्रेडिशनल साड़ी के साथ देसी टच भी खूबसूरत लग सकता है. अनन्या ने अपने बालों को सेंटर पार्टिंग के साथ एक स्लीक बन में बांधा और उसे फूलों से सजाया. आप गजरा या छोटे ताज़े फूलों से अपने हेयरस्टाइल में फेस्टिव टच भी दे सकती हैं. यह लुक शादी या पूजा जैसे मौकों के लिए खास तौर पर एलिगेंट लगेगा.

अन्याय की तरह अपने मेकअप को सॉफ्ट और ग्लैमरस रखें - Photo Gallery
5/6

अन्याय की तरह अपने मेकअप को सॉफ्ट और ग्लैमरस रखें

बनारसी साड़ी के साथ हेवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है. अनन्या ने विंग्ड लाइनर, मस्कारा, लाइट मॉव लिप कलर और पिंक ब्लश के साथ सॉफ्ट ग्लैम मेकअप चुना. एक छोटी सी बिंदी ने ओवरऑल लुक में ट्रेडिशनल टच दिया. अगर साड़ी और ज्वेलरी हेवी हैं, तो यह बैलेंस्ड मेकअप आपके लुक को ओवरडोन दिखने से बचा सकता है.

You Might Be Interested In
शादियों और त्योहारों के लिए परफेक्ट फैशन फ़ॉर्मूला - Photo Gallery
6/6

शादियों और त्योहारों के लिए परफेक्ट फैशन फ़ॉर्मूला

अगर आप बनारसी साड़ी को अलग तरीके से पहनना चाहती हैं, तो अनन्या का लुक एक आसान फैशन फ़ॉर्मूला देता है रॉयल बनारसी साड़ी, मॉडर्न ब्लाउज़, स्टेटमेंट ज्वेलरी, फ्लोरल बन, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप. यह कॉम्बिनेशन आपको ट्रेडिशनल दिखाएगा और आपका लुक मॉडर्न फैशन को भी साफ़ तौर पर दिखाएगा.

Tags:
Ananya Pandaysaree look
Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई - Photo Gallery
Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई - Photo Gallery
Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई - Photo Gallery
Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई - Photo Gallery