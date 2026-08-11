Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे ने लगाई आग! रॉयल लुक में ऐसा ग्लैमर का तड़का आप भी कर सकते हैं ट्राई

Ananya Panday Banarasi Saree Look: बनारसी साड़ी का नाम ही एक ट्रेडिशनल और रॉयल लुक देता है, लेकिन इसे सिर्फ़ ट्रेडिशनल स्टाइल में ही पहनना जरूरी नहीं है. अगर आप शादी, त्योहार या किसी खास मौके के लिए बनारसी साड़ी में मॉडर्न और ग्लैमरस टच ढूंढ रही हैं, तो अनन्या पांडे का नीला बनारसी साड़ी लुक एकदम सही इंस्पिरेशन हो सकता है. उन्होंने एक क्लासिक साड़ी को मॉडर्न ब्लाउज़ और रॉयल ज्वेलरी के साथ स्टाइलिश ट्विस्ट दिया.