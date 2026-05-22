‘चांद मेरा दिल’ ही नहीं, ‘रांझणा’ से लेकर ‘सैयारा’ तक, इन फिल्मों में दिखा प्यार और नफरत का संगम
Bollywood Movies: आज 22 मई को सिनेमाघरों में अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ रिलीज हुई. इस फिल्म में प्यार और दर्द दोनों देखने को मिल रहा है. जानिए उन फिल्मों के बारे में, जिनमें प्यार की खूबसूरती और दर्द दोनों दिखता है. इस लिस्ट में कई जबरदस्त फिल्में शामिल हैं. जानें नाम.
चांद मेरा दिल
अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' में प्यार, नफरत को दिखाता है कि कैसे दोनों के बीच जिम्मेदारियों को लेकर दूरियां पैदा हो जाती हैं. और एक गलती उनकी जिंदगी खराब कर देती है.
कबीर सिंह
फिल्म 'कबीर सिंह' में एक प्रतिभाशाली पर गुस्सैल सर्जन, कबीर (शाहिद कपूर) को प्रीति (कियारा आडवाणी) से प्यार हो जाता है. हालांकि, प्रीति के पिता इस रिश्ते का विरोध करते हैं और प्रीति की शादी किसी और से करा देते है,जिसके बाद कबीर अपने होश खो बैठता है. यह फिल्म प्यार, नफरत और दर्द को दिखाता है.
रांझणा
फिल्म रांझणा की कहानी प्यार और टूटे रिश्तों की कहानी कहती है. इस फिल्म में जोया (सोनम कपूर) के लिए कुंदन (धनुष) का गहरा प्यार उसे उम्मीद, दिल टूटने और बलिदान के रास्तों से गुज़ारता है, यह जुनून और एकतरफा प्यार की कड़वी सच्चाइयों की एक सच्ची और बेबाक कहानी है.
सैयारा
अनीत पड्डा और अहान पांडे अभिनीत फिल्म सैयारा की कहानी में लड़की को भूलने वाली बीमारी रहती है. इस वजह से वह अपने पहले प्यार को भूल जाती है. इस कारण से फिल्म में प्यार, इकरार और दर्द दिखता है.
सनम तेरी कसम
फिल्म की कहानी सरस्वती उर्फ सारू (मावरा होकेन) की है, जो एक साधारण और पारंपरिक दक्षिण भारतीय लड़की है. लाइब्रेरियन होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही, जिससे उसकी छोटी बहन की शादी भी अटक जाती है. अपनी शादी तय कराने के लिए सारू उसी बिल्डिंग में रहने वाले इंद्र (हर्षवर्धन राणे) की मदद लेती है, जो अमीर परिवार से होने के बावजूद अपने अतीत और जेल की सजा के कारण अकेली और गुस्सैल जिंदगी जी रहा है. धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर रहता है. सारू की अंत में मौत हो जाती है.
हम दिल दे चुके सनम
फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में समीर (सलमान खान) और नंदिनी (ऐश्वर्या राय) एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन परिवार लड़की की शादी किसी और से करा देता है. शादी के बाद जब पति को पत्नी के पुराने प्यार के बारे में पता चलता है, तो वह उसे उसके प्रेमी से मिलाने निकल पड़ता है. लेकिन फिर लड़की अपने पति को ही चुन लेती है. इस कहानी में प्यार, दर्द और बिछड़न सब देखने को मिलता है.
आशिकी 2
फिल्म 'आशिकी 2' एक म्यूजिकल लव स्टोरी है, जो एक प्रसिद्ध गायक राहुल (आदित्य रॉय कपूर) और एक महत्वाकांक्षी गायिका आरोही (श्रद्धा कपूर) की कहानी है और कैसे उनके जीवन में तब मोड़ आता है जब वे एक दूसरे से मिलते हैं.