‘चांद मेरा दिल’ ही नहीं, ‘रांझणा’ से लेकर ‘सैयारा’ तक, इन फिल्मों में दिखा प्यार और नफरत का संगम

सनम तेरी कसम

फिल्म की कहानी सरस्वती उर्फ सारू (मावरा होकेन) की है, जो एक साधारण और पारंपरिक दक्षिण भारतीय लड़की है. लाइब्रेरियन होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही, जिससे उसकी छोटी बहन की शादी भी अटक जाती है. अपनी शादी तय कराने के लिए सारू उसी बिल्डिंग में रहने वाले इंद्र (हर्षवर्धन राणे) की मदद लेती है, जो अमीर परिवार से होने के बावजूद अपने अतीत और जेल की सजा के कारण अकेली और गुस्सैल जिंदगी जी रहा है. धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर रहता है. सारू की अंत में मौत हो जाती है.