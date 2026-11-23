Shivangi Singh Haldi Ceremony: पीच लहंगा, हैवी जूलरी और परिवार का जमावड़ा; अनंत सिंह की लाडली की हल्दी की तस्वीरें वायरल

Anant Singh Daughter Haldi Ceremony: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर इन दिनों शादी की रौनक है. उनकी बेटी शिवांगी सिंह की हल्दी रस्म की तस्वीरें सामने आई हैं. पीच रंग के कढ़ाईदार लहंगे में शिवांगी का शाही लुक और पीले कुर्ते में सजे उनके भाइयों की झलक समारोह का आकर्षण रही. ऐसे में चलिए देखें अनंत सिंह की लाडली की हल्दी रस्म की खूबसूरत तस्वीरें.