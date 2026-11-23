Shivangi Singh Haldi Ceremony: पीच लहंगा, हैवी जूलरी और परिवार का जमावड़ा; अनंत सिंह की लाडली की हल्दी की तस्वीरें वायरल
Anant Singh Daughter Haldi Ceremony: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर इन दिनों शादी की रौनक है. उनकी बेटी शिवांगी सिंह की हल्दी रस्म की तस्वीरें सामने आई हैं. पीच रंग के कढ़ाईदार लहंगे में शिवांगी का शाही लुक और पीले कुर्ते में सजे उनके भाइयों की झलक समारोह का आकर्षण रही. ऐसे में चलिए देखें अनंत सिंह की लाडली की हल्दी रस्म की खूबसूरत तस्वीरें.
पीच लहंगे में शिवांगी सिंह का रॉयल लुक
हल्दी सेरेमनी के लिए, शिवांगी ने अपने ट्रेडिशनल पीले कपड़े छोड़कर भारी एम्ब्रॉयडरी वाला डस्टी पिंक लहंगा पहना, जिसे पीच भी कहते हैं. इस स्पेशल लुक में वह बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
भाई और बहन के साथ शिवांगी सिंह की ग्रैंड एंट्री
शिवांगी ने अपने भाई और बड़ी बहन के साथ हल्दी सेरेमनी में एंट्री की. शादी की खुशी परिवार के सदस्यों के चेहरों पर साफ दिख रही थी.
शिवांगी सिंह के लहंगे की एम्ब्रॉयडरी ने सबका ध्यान खींचा
शिवांगी के लहंगे में सोने और चांदी के धागों, ज़री और सीक्विन का बारीक काम था. भारी एम्ब्रॉयडरी वाला लंबा ब्लाउज और नेट का दुपट्टा उनके लुक को खास बना रहा था.
ज्वेलरी और क्लच ने शिवांगी सिंह के लुक को पूरा किया
शिवांगी ने लहंगे के साथ भारी इयररिंग्स, ब्रेसलेट और एक सुंदर क्लच पहना था. लाइट पिंक आउटफिट के साथ उनकी ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था.
पीले कुर्ते में दिखे शिवांगी सिंह के भाई
हल्दी थीम को ध्यान में रखते हुए, शिवांगी के भाई अभिषेक और अंकित पीले कुर्ते-पायजामे में दिखे. छोटे भाई अभिनव भी मेहमानों से मिलते और फोटो खिंचवाते दिखे.
शिवांगी सिंह की मां नीलम देवी और बहन भी मौजूद थीं
इस खास मौके पर शिवांगी की मां नीलम देवी और उनकी बड़ी बहन भी उनके साथ दिखीं. परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक रस्मों में हिस्सा लिया और दुल्हन के साथ अपनी खुशी शेयर की.
फूलों से सजा शिवांगी सिंह का हल्दी स्टेज
शिवांगी की हल्दी सेरेमनी के लिए एक खास स्टेज तैयार किया गया था. फूलों की सजावट, रंगीन लाइटिंग और पीले कपड़े पहने मेहमानों ने सेरेमनी की शान बढ़ा दी.
मूंछों को ताव देते नजर आए अनंत सिंह
बेटी शिवांगी की हल्दी सेरेमनी में अनंत सिंह अपने खास अंदाज में मूंछों को ताव देते नजर आए. इस खास अवसर पर उन्होंने नीले रंग का कुर्ता और अपना काली टोपी और चश्मा पहने नजर आए.