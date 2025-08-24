एक गीत जिसने फिल्मों की दुनिया बदल दी,Mughal-e-Azam की अनकही कहानी के बाद, सुनकर आप भी देंगे मिसाल

भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग सिर्फ़ चमकदार परदे तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे अनगिनत संघर्ष, जागी हुई रातें और समर्पण की कहानियाँ छुपी थीं। ऐसी ही एक कहानी है मुगल-ए-आजम के उस प्रसिद्ध गीत की, जिसे संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूंनी ने एक पूरी रात जागकर रचा। यह गीत सिर्फ़ एक धुन नहीं था, बल्कि पूरी फिल्म की आत्मा था। कहते हैं, उस रात दोनों ने ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया और तब तक बाहर नहीं निकले जब तक गीत तैयार नहीं हो गया।