अमृता सिंह से करिश्मा कपूर तक, इन हसीनाओं ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी, कुछ तो अकेले कर रहीं बच्चों की परवरिश
Bollywood Actresses: बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने तलाक या अपने जीवनसाथी के निधन के बाद दोबारा शादी न करने का विकल्प चुना. तमाम चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने अपने करियर पर ध्यान रखा. कुछ तो अकेले कर रहीं बच्चों की परवरिश. जानिए उन अभिनेत्रियों के बारे में.
अमृता सिंह
अमृता सिंह ने 2004 में अभिनेता सैफ अली खान से तलाक ले लिया था और तब से वह अविवाहित हैं. उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में सफल वापसी की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई.
करिश्मा कपूर
करिश्मा कपूर ने साल 2016 में बिजनेसमैन संजय कपूर से तलाक ले लिया था, जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया था. तलाक के बाद एक्ट्रेस ने अपने करियर और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया और दोबारा शादी न करने का फैसला किया. रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 90 करोड़ रुपये से 120 करोड़ रुपये के बीच है.
जेनिफर विंगेट
'बेपनाह' और 'बेहद' जैसे टीवी शोज के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की शादी करण सिंह ग्रोवर से हुई थी, लेकिन 2014 में उनका तलाक हो गया था. इसके बाद से ही एक्ट्रेस अविवाहित हैं और अपने टीवी करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. उनके कुल संपत्ति की बात करें, तो उनके पास कुल 40-50 करोड़ रुपये है.
महिमा चौधरी
अभिनेत्री महिमा चौधरी ने 2013 में बॉबी मुखर्जी से तलाक ले लिया था और तब से उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है. वह मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं. अभिनेत्री को आखिरी बार नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था.
मनीषा कोइराला
बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने 19 जून 2010 को नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से काठमांडू में पारंपरिक नेपाली रीति-रिवाजों से शादी की थी। वे उम्र में मनीषा से 7 साल छोटे थे. अभिनेत्री ने 2012 में सम्राट दहल से अपनी शादी तोड़ दी थी. तब से उन्होंने अपना ध्यान स्वास्थ्य और करियर पर केंद्रित किया है और अविवाहित रहना पसंद किया है.
रेखा
भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री रेखा ने मार्च 1990 में दिल्ली के उद्योगपति और टीवी निर्माता मुकेश अग्रवाल से शादी की थी. इसके बाद एक्ट्रेस की शादी सात महीने के बाद टूट गई, क्योंकि उनके पति का निधन हो गया था. तब से ही एक्ट्रेस अविवाहित हैं.
पूजा बेदी
कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी ने 2003 में फरहान फर्नीचरवाला से तलाक ले लिया और दोबारा शादी न करने का फैसला किया. पूजा अपने रिश्तों, खासकर अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ संबंधों को लेकर समय-समय पर खबरों में रही हैं, लेकिन उन्होंने अविवाहित रहना ही बेहतर समझा है.