अमृता सिंह से करिश्मा कपूर तक, इन हसीनाओं ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी, कुछ तो अकेले कर रहीं बच्चों की परवरिश

करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर ने साल 2016 में बिजनेसमैन संजय कपूर से तलाक ले लिया था, जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया था. तलाक के बाद एक्ट्रेस ने अपने करियर और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया और दोबारा शादी न करने का फैसला किया. रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 90 करोड़ रुपये से 120 करोड़ रुपये के बीच है.