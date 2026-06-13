Amrish Puri Great Grand Daughter: कौन है अमरीश पुरी की परपोती? जो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल; तस्वीरें देख उड़े सबके होश

Amrish Puri Great Grand Daughter: बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हुए हैं जिनकी पॉपुलैरिटी उनके जाने के सालों बाद भी कम नहीं हुई है. ऐसा ही एक नाम है लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी का, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और यादगार किरदारों से इंडियन सिनेमा में एक अलग जगह बनाई. अमरीश पुरी के डायलॉग, जैसे “मोगैम्बो खुश हुआ,” और भी बहुत कुछ, आज भी सबकी जुबान पर हैं. अब, अमरीश पुरी का नाम एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार उनकी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि उनकी परपोती हिनाया पुरी की वजह से, जिन्होंने हाल ही में लोगों का ध्यान खींचा है. तो चलिए जानते हैं कि कौन हैं हिनाया पुरी के बारे में सबकुछ.