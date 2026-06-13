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Amrish Puri Great Grand Daughter: कौन है अमरीश पुरी की परपोती? जो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल; तस्वीरें देख उड़े सबके होश

Amrish Puri Great Grand Daughter: बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हुए हैं जिनकी पॉपुलैरिटी उनके जाने के सालों बाद भी कम नहीं हुई है. ऐसा ही एक नाम है लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी का, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और यादगार किरदारों से इंडियन सिनेमा में एक अलग जगह बनाई. अमरीश पुरी के डायलॉग, जैसे “मोगैम्बो खुश हुआ,” और भी बहुत कुछ, आज भी सबकी जुबान पर हैं. अब, अमरीश पुरी का नाम एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार उनकी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि उनकी परपोती हिनाया पुरी की वजह से, जिन्होंने हाल ही में लोगों का ध्यान खींचा है. तो चलिए जानते हैं कि कौन हैं हिनाया पुरी के बारे में सबकुछ.


By: Divyanshi Singh | Published: June 13, 2026 11:38:07 PM IST

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Amrish Puri Great Grand Daughter - Photo Gallery
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सोशल मीडिया पर वायरल

हाल ही में हिनाया पुरी की कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं. हिनाया ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर अपने परदादा को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया जिससे कई लोगों को पता चला कि हिनाया अमरीश पुरी की परपोती हैं.

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पोते वर्धन पुरी की बेटी

हिनाया पुरी अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी की बेटी हैं. वर्धन पुरी खुद फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने 2019 में फिल्म "ये साली आशिकी" से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

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हिनाया क्या करती हैं?

वर्धन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली की फोटो शेयर करते रहते हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी हिनाया की कुछ फोटो पोस्ट कीं, जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिला. हिनाया की बात करें तो वह एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपनी फीड पर लाइफ, फैशन और ट्रैवल से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं.

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क्या फिल्मों में काम करती हैं हिनाया?

हिनाया ने टीवी शो में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन फिलहाल वह फिल्मों से दूर हैं.

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टीवी शो में लिया हिस्सा

हिनाया को पॉपुलर टीवी शो "लाफ्टर शेफ्स" के सेट पर भी देखा गया था. हालांकि वह ऑडियंस में थीं, फिर भी उनकी प्रेजेंस ने ध्यान खींचा. अब, हमें यह देखने के लिए इंतज़ार करना होगा कि वह कब अपनी फ़िल्मों में डेब्यू करती हैं.

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सैकड़ों फ़िल्मों में काम

अमरीश पुरी की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे करियर में सैकड़ों फ़िल्मों में काम किया और उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर विलेन में से एक माना जाता है. उनकी एक्टिंग, आवाज़ और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी बेमिसाल मानी जाती है. इसलिए, जब भी उनके परिवार का कोई सदस्य लाइमलाइट में आता है, तो फ़ैन्स की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है.

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