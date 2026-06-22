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ऑडिशन में हुए फेल, जूनियर से खाते थे डांट; अमरीश पुरी के चेहरे पर किया था भद्दा कमेंट

Amrish Puri: एक दौर था जब सिनेमा के पर्दे पर फिल्म शुरू होती थी तो दर्शकों को हीरो से ज्यादा विलेन का इंतजार रहता था. डराती और भारी आवाज में एक्टर के डायलॉग सुनकर सिनेमा हाल दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे.  यह एक्टर थे अमरीश पुरी. ‘विधाता’, ‘नायक’, ‘लोहा’, ‘दामिनी’, ‘फूल और कांटे’, ‘हीरो’, ‘मेरी जंग’, ‘नगीना’ और ‘मिस्टर इंडिया’ में अगर हीरो दर्शकों को याद है तो विलेन के रूप में अमरीश पुरी का नाम और उनकी आवाज जेहन में आज भी आ जाती है. शेखर कपूर की फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ में अनिल कपूर और श्रीदेवी समेत कई एक्टर ने काम किया था. ‘मोगैंबो खुश हुआ…’ लेकिन डायलॉग की बात करें तो अमरीश पुरी ही याद आते हैं. आवाज ही नहीं एक्टिंग भी बेमिसाल थी. अमरीश पुरी जब बड़ी-बड़ी आंखों के साथ डायलॉग बोलते तो दर्शकों के दिल को छू लेते थे. विलेन के तौर पर वह सुपर हिट थे, लेकिन जब चरित्र अभिनेता के तौर पर फिल्मों में काम करने लगे तो उससे ज्यादा प्रभावी हुए. ‘झूठ बोले कौआ काटे’ हो या फिर ‘चाची 420’ अमरीश पुरी ने गजब की कॉमेडी की है. इसी तरह ‘गर्दिश’ फिल्म में अमरीश पुरी ने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है जो व्यवस्था से डरता है. फिल्मों में खौफ का दूसरा नाम बन चुके अमरीश पुरी जब ‘गर्दिश’ फिल्म में एक जगह जब लरजती और भारी आवाज में डरकर डायलॉग बोलते हैं तो उनका निभाया चरित्र जी उठता है. ऊपर से आवाज के साथ आंखों में नमी वाला सीन दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए उतर जाता है. 22 जून, 1932 को पंजाब के नवांशहर जन्मे अमरीश पुरी की जयंती पर इस स्टोरी में जानेंगे उनकी जिंदगी और फिल्मों से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में. 


By: JP Yadav | Last Updated: June 22, 2026 1:54:27 PM IST

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Fee of ₹1 crore - Photo Gallery
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1 करोड़े लेते थे फीस

अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों के सबसे महंगे विलेन थे. कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये लेते थे. डायरेक्टर परिचित होता था तो फीस कुछ कम कर देते थे.

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DDLJ में निभाई चरित्र भूमिका

कहा जाता है कि 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में अमरीश पुरी न होते तो यह इस कदर लोकप्रिय ना होती. इस फिल्म में उन्होंने चरित्र अभिनेता का रोल निभाया था. इस फिल्म में एक्टिंग ने अमरीश पुरी की विलेन वाली छवि भी तोड़ी थी.

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सत्यदेव का माना अपना गुरु

बताया जाता है कि शुरुआती दौर में अमरीश पुरी को नाटकों में मंचन के दौरान सत्यदेव दुबे से आदेश लेते हुए अजीब लगता था कि कम कद का ये छोकरा उन्हें सिखा रहा है. अमरीश पुरी की एक खूबी यह थी कि वह नया करने और नया सीखने के लिए लालायित रहते थे, इसलिए सत्यदेव दुबे के साथ अमरीश पुरी बहुत जल्द सहज हो गए. यह भी कहा जाता है कि सत्यदेव दुबे निर्देशक के तौर पर बहुत सख्त थे. यह भी सच है कि अमरीश पुरी ने सत्येदव दुबे से बहुत कुछ सीखा और यही वजह है कि वह हमेशा दुबे को अपना गुरु कहते रहे. फिर नाटकों में पुरी के अभिनय की जोरदार पहचान बन गई.

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रंगमंच में हुए सक्रिय

कहा जाता है कि अमरीश पुरी को वर्ष 1961 में खुद इब्राहीम अल्क़ाज़ी रंगमंच की दुनिया में लेकर आए. लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि बंबई (अब मुंबई) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने वाले अमरीश पुरी रंगमंच में सक्रिय हो गए. इब्राहिम अल्काजी को रंगमंच की दुनिया में पितामह कहा जाता था. इस दौरान कई अन्य निर्देशक भी सक्रिय थे. इन्हीं में से एक नाम था लैजेंडरी रंगकर्मी सत्यदेव दुबे का. उनके नाटक उस दौर में दिल्ली से लेकर मुंबई तक में धूम मचा रहे थे. अमरीश पुरी रंगमंच के गुर सीखने के लिए सत्यदेव दुबे के सहायक बन गए. सत्यदेव दुबे दरअसल, अमरीश पुरी से काफी छोटे थे.

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थिएटर के लिए लौटे दिल्ली

बेशक रंगमंच एक सामान्य शख्सियत को भी महान कलाकार बनाने की क्षमता रखता है. यह बात अमरीश पुरी जानते थे. बॉलीवुड से पहला रिजेक्शन मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि वह रंगमंच की ओर रुख करेंगे. उनका यह फैसला कुछ लोगों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे धरातल पर उतारा और दिल्ली आ गए. 1960 के दशक में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) अपने नए रंग में आ चुका था और इसका श्रेय जाता है हिंदी रंगमंच को जिंदा करने वाले इब्राहीम अल्क़ाज़ी को.

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एक्टिंग से पहले करते थे LIC में काम

अमरीश पुरी बीमा करने वाली कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनका मन फिल्मों में रमता था. ये वर्ष 1954 की बात है. एक्टिंग की दुनिया में आने के क्रम में जब अमरीश पुरी सिर्फ 22 साल के थे तो उन्होंने फिल्म में हीरो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था. कहा जाता है कि प्रॉड्यूसर को उनका चेहरा पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने ऑडिशन जरू लिया. इसके बाद प्रॉड्यूसर ने यह कहते हुए एक्टर अमरीश पुरी को खारिज कर दिया कि उनका चेहरा बड़ा पथरीला सा है. इस तरह अमरीश पुरी को रिजेक्शन ने अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा था, इसलिए इंडस्ट्री में काम करने की जिद ठान ली.

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डायरेक्टर ने किया था रिजेक्ट

फिल्म इंडस्ट्री में अमरीश पुरी के लिए जगह और पहचान बनाना बेहद मुश्किल थे. चेहरे पर दाग और सामान्य चेहरा लेकर अमरीश पुरी फिल्म डायरेक्टर्स और प्रॉड्यूसर्स के पास काम मांगने गए तो उन्हें करीब-करीब हर किसी ने मना किया. कुछ डायरेक्टर्स ने यहां तक कहा- 'हीरो मटीरियल हो नहीं और विलेन भी नहीं बन सकते हो तो क्या रोल दें तुम्हें'

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सामान्य चेहरा लेकर किया असामान्य काम

'सफलता की पहली सीढ़ी असफलता होती है' यह मुहावरा अमरीश पुरी पर बिल्कुल सटीक बैठता है. सामान्य से चेहरा, भारी आवाज, कमजोर शरीर और हां उनकी लंबाई जरूर अच्छी लगती है. भारतीय फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ दें तो चॉकलेटी हीरोज ही दर्शकों को पसंद आते थे. यउनह अलग बात है कि मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस मिथक को जरूर तोड़ा कि चॉकलेटी फेस की बजाय सामान्य चेहरे-मोहरे वाले एक्टर भी फिल्मों में कामयाब हो सकते हैं.

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