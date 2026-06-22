ऑडिशन में हुए फेल, जूनियर से खाते थे डांट; अमरीश पुरी के चेहरे पर किया था भद्दा कमेंट

Amrish Puri: एक दौर था जब सिनेमा के पर्दे पर फिल्म शुरू होती थी तो दर्शकों को हीरो से ज्यादा विलेन का इंतजार रहता था. डराती और भारी आवाज में एक्टर के डायलॉग सुनकर सिनेमा हाल दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे. यह एक्टर थे अमरीश पुरी. ‘विधाता’, ‘नायक’, ‘लोहा’, ‘दामिनी’, ‘फूल और कांटे’, ‘हीरो’, ‘मेरी जंग’, ‘नगीना’ और ‘मिस्टर इंडिया’ में अगर हीरो दर्शकों को याद है तो विलेन के रूप में अमरीश पुरी का नाम और उनकी आवाज जेहन में आज भी आ जाती है. शेखर कपूर की फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ में अनिल कपूर और श्रीदेवी समेत कई एक्टर ने काम किया था. ‘मोगैंबो खुश हुआ…’ लेकिन डायलॉग की बात करें तो अमरीश पुरी ही याद आते हैं. आवाज ही नहीं एक्टिंग भी बेमिसाल थी. अमरीश पुरी जब बड़ी-बड़ी आंखों के साथ डायलॉग बोलते तो दर्शकों के दिल को छू लेते थे. विलेन के तौर पर वह सुपर हिट थे, लेकिन जब चरित्र अभिनेता के तौर पर फिल्मों में काम करने लगे तो उससे ज्यादा प्रभावी हुए. ‘झूठ बोले कौआ काटे’ हो या फिर ‘चाची 420’ अमरीश पुरी ने गजब की कॉमेडी की है. इसी तरह ‘गर्दिश’ फिल्म में अमरीश पुरी ने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है जो व्यवस्था से डरता है. फिल्मों में खौफ का दूसरा नाम बन चुके अमरीश पुरी जब ‘गर्दिश’ फिल्म में एक जगह जब लरजती और भारी आवाज में डरकर डायलॉग बोलते हैं तो उनका निभाया चरित्र जी उठता है. ऊपर से आवाज के साथ आंखों में नमी वाला सीन दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए उतर जाता है. 22 जून, 1932 को पंजाब के नवांशहर जन्मे अमरीश पुरी की जयंती पर इस स्टोरी में जानेंगे उनकी जिंदगी और फिल्मों से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में.